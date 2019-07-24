5 طوابق بأحدث التجهيزات.. شاهد مبنى الحكومة في العلمين الجديدة- فيديو

كتب- محمد نصار:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمبنى مجلس الوزراء الجديد بمدينة العلمين الجديدة، تزامنًا مع انعقاد أول اجتماع للحكومة في المقر الجديد للمجلس.

وقال هاني يونس، في الفيديو، إن الحكومة تجتمع في هذا المبنى لأول مرة، متابعًا: "الدولة حينما قررت إصلاح أخطاء كل السنوات الماضية وتمثلت في عيشنا على 5% فقط من مساحة مصر، وبدأت الحكومة في إنشاء مدن جديدة بكل ربوع مصر، يوجد تقريبًا 40 مدينة جديدة في مختلف الأنحاء".

وتابع: "توجد مدن جديدة في المناطق الساحلية ويجب الاستفادة منها بحيث لا تكون مصيفًا فقط، وهذه مدينة العلمين الجديدة والوزراء يحضرون الآن استعدادًا لاجتماع الحكومة الأسبوعي".

وأكد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المبنى عبارة عن 5 طوابق ومجهز بأحدث التجهيزات، لافتًا إلى أن إنشاء المجلس في هذه المنطقة يعطي رسالة للعالم كله بأن هذه المنطقة ستعمل طوال العام وليس شهرين فقط.