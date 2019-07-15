قائد "الغارة المصرية" في قبرص.. من هو اللواء نبيل شكري؟

كتب- محمد سامي:

توفي اللواء أركان حرب نبيل شكري، قائد سلاح الصاعقة خلال فترة حرب الاستنزاف، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 89 عاما.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن اللواء نبيل شكري.

ولد في 24 أكتوبر 1930 بأحد أحياء القاهرة، وتعلم في مدارس القاهرة حتى التحق بالكلية الحربية، عام 1948، وتخرج فيها عام 1950.

وبعد أن تخرج في الكلية الحربية التحق بالكتيبة السادسة مشاة وبعدها انتقل لسلاح المظلات، ثم قوات الصاعقة.

عُين قائدًا لقوات الصاعقة المصرية والذي تم من خلالها بناء قواعد الصواريخ بغرض صد الغارات الإسرائيلية على مصر، وكانت ضمن استعدادات الجيش المصري لحرب أكتوبر 73.

خلال تجهيزات حرب أكتوبر، تقدم باستقالته من منصه، لكن الرئيس الراحل محمد السادات، رفض تلك الاستقالة.

عام 1978 قاد أحد أبرز أعماله في الجيش المصري، عملية مطار لارنكا الدولي بقبرص، وألقى القبض على قتلة يوسف السباعي، وعُرفت بـ"الغارة المصرية" 1978، وفي هذا العام أصدر الرئيس السادات قرارًا بتعيينه مديرًا للكلية الحربية.