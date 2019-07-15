عبدالعال: "الرأي العام لازم يعرف إننا بنصرف نفقات الأعضاء ومش بيحضروا"

كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

أبدى الدكتور علي عبد العال، غضبه من عدم التزام النواب بالحضور للقاعة الرئيسية بالبرلمان والمشاركة بأعمال التصويت، على مشروعات القوانين التي يتم طرحها قائلا: "المجلس بيصرف كل النفقات اللي النائب بيتحملها عشان يحضر وفي الآخر لا يحضر".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أنه لا يتخيل أن النائب لا يحضر الجلسة لأداء المهام المنوطة به، مضيفا: لا يعنيني أغلبية أو أحزاب، ولكن يهمني حضور النائب للجلسة للمشاركة بأعمال التصويت، والرأي العام لازم يعرف إننا بنصرف كل نفقات النواب وفي الآخر مش بيحضر".

وشهدت الجلسة مناشدات كثيرة من جانب رئيس المجلس للنواب بالحضور، إلا أن أحد الأعضاء عقب بأن البعض يتواجد في البهو ولا يحضر، ليعقب رئيس المجلس: "أنا هحصر أسماءهم وأحيلهم إلى لجنة القيم بتهمة إعاقة عمل المجلس، وكل من تسبب في إعاقة سير عمل المجلس تصل عقوبته حد إسقاط العضوية".

وأوضح أنه سيجرى إعلان أسماء الغائبين في وسائل الاعلام، وتابع: لا مصلحة لي في إقرار أي مشروع قانون أو رفضه وما يعنيني هو المصلحة العامة.​