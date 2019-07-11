رئيس الأوبرا: فنانون أجانب يشاركون في "أوبرا عايدة" بالأقصر ​

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن عرض أوبرا عايدة المقرر تنظيمه بمحافظة الأقصر تشرف عليه شركة خاصة وليس دار الأوبرا المصرية.

وأضاف صابر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه "من المحتمل أن تشارك فرقة باليه القاهرة التابعة للأوبرا في العرض، بينما ستقوم جهة التنظيم بالاستعانة بمايسترو ألماني، ومغنيين من أوكرانيا وعدد من الفنانين الأجانب للمشاركة في العرض".

يذكر أن عرض "أوبرا عايدة" سيقام في معبد حتشبسوت بالبر الغربي من مدينة الأقصر يومي 26 و28 أكتوبر المقبل، ويجري الآن الاستعداد له مع محافظة الأقصر.

وأوبرا عايدة عبارة عن قطعة تياترية تضم مناظر ولوحات راقصة يتخللها أغاني موسيقية متوزعة على 4 فصول تجسد الصراع بين الواجب والعاطفة، تحكي عن قصة الحب التي نشأت بين الأسيرة الحبشية عايدة وراداميس قائد الجيش المصري، الذي حكم عليه فرعون مصر بالإعدام بعد أن ثبت عليه محاولته للهرب مع عايدة إلى الحبشة.

وقُدمت أوبرا عايدة لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الاوبرا القديمة الخديوي ولم يتمكن الموسيقار فيردي من الحضور، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير 1872.