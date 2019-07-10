"أسانسير وسلالم متحركة".. تعرف على الشكل الجديد لمترو "جمال عبدالناصر"

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس أيسر رأفت، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، عن ملامح الشكل الجديد لمحطة مترو جمال عبدالناصر.

وقال "رأفت" لمصراوي: يجرى إنشاء ممر نفقي جديد أسفل المحطة الحالية بعمق يصل لـ36 مترًا تحت الأرض، للوصول إلى مترو الخط الثالث، يتقاطع مع الممر النفقي العلوي لمحطة المترو بالخط الأول، لتصبح المحطة بدورين نفقيين تحت الأرض.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق أنه يجرى الربط بين الممرين بسلالم متحركة لكل اتجاه على حدة، إضافة إلى تركيب مصعد لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة من الشارع إلى صالة حجز التذاكر، وآخر لنقل الركاب من شباك التذاكر إلى رصيف محطة المترو.

ولفت إلى أن هيئة الأنفاق، أنهت الوصلة الأولى بطول 1 كيلو متر من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والتي يجرى تنفيذها حاليًا، وتمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات.

وأكد "رأفت" أن ماكينة الحفر العملاقة تعمل بـ10 حلقات "رينجات" بطول 1.5 للواحدة، ليصل إجمالي أعمال الحفر يوميا إلى 15 مترًا.

وتدخل محطة "عبدالناصر" ضمن الجزء الأول للمرحلة الثالثة للخط الثالث بالمترو، التي يبلغ طولها 4 كم من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية: " ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات " ومخطط افتتاحه في ديسمبر 2021 .​