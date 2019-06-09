أخبار متوقعة اليوم: عودة الجلسة العامة للبرلمان.. ونهائي كأس الأمم الأوروبية

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القاهرة.. يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، على مدار ثلاثة أيام، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.

القاهرة.. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بالوزارة لموسم حج 1440هـ/2019م، وحتى الخميس المقبل في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي.

القاهرة.. يتوجه وزير القوى العاملة إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي، حيث يلقى كلمة مصر خلال الجلسة العامة للمؤتمر نهاية الأسبوع الجاري، والتي تتناول تعليقا على تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل المعنون بـ(العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا)، المقدم للدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي.

القاهرة.. تنظم وزارة قطاع الأعمال العام مؤتمرا لرؤساء المجالس التصديرية؛ لمناقشة خطة التحرك نحو إفريقيا بحضور قيادات الوزارات وعدد من رؤساء الشركات التابعة.

القاهرة.. تستأنف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذي أطلقته الوزارة في فبراير الماضي.

موسكو.. تنطلق المناورات البحرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" Baltops-2019 في بحر البلطيق، تحت إدارة قيادة الأسطول الثاني للبحرية الأمريكية من سفينة الأركان (ماونت ويتني)، بمشاركة 40 سفينة وغواصة و40 طائرة مختلفة من 18 دولة.

القاهرة.. تعقد وزارة الثقافة مؤتمرًا صحفيًا بالمجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 13 لبينالي القاهرة الدولي الذي عاد بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 8 سنوات، ويحمل عنوان (نحو الشرق)، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

نور سلطان.. يتوجه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس الأول نور- سلطان نزارباييف الذي أعلن بشكل مفاجئ استقالته في 19 مارس الماضي من بين سبعة مرشحين، بينهم سيدة لأول مرة.

أوتاوا.. يبدأ الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، لويز موشيكيوابو زيارة إلى كندا، يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو لمناقشة قضايا: تعزيز المساواة بين الجنسين، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية وتعزيز اللغة الفرنسية والثقافات الناطقة بالفرنسية.

القاهرة.. تنطلق فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان (تري كور) الدولي للأفلام القصيرة جداً، بالجامعة البريطانية في مصر، في السابعة مساء، بمشاركة 30 دولة حول العالم.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي هولندا والبرتغال في نهائي كأس الأمم الأوروبية، وذلك في التاسعة إلا ربع (بتوقيت القاهرة).