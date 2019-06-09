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    اليوم.. تسليم 168 شقة بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة

    04:49 ص الأحد 09 يونيو 2019
    اليوم.. تسليم 168 شقة بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة

    وحدات سكنية _أرشيفية

    القاهرة-مصراوى:

    قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة سيُسلم الدفعة العاشرة اليوم الأحد، من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية – 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

    وأضاف النجار، أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158 – 160 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214)، موضحاً أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.

    ولفت النجار إلى أن المواطن يتوجه إلى جهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

    دار مصر القاهرة الجديدة وحدات سكنية بنك التعمير والإسكان

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