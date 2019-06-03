السويدي مهنئا السيسي بعيد الفطر: يا سيادة الرئيس سر على بركة الله

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقال طلعت السويدى، في برقيته للرئيس السيسي حسب بيان: ياسيادة الرئيس سر على بركة الله وكلنا نقف صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة لدعم جميع سياساتكم الداخلية والخارجية لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي حققتها لمصر وشعبها في جميع أنحاء البلاد ونؤكد عزمنا على الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وخلف مؤسساتها الوطنية عاقدين النية والعزم على مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء لتحقيق غدا أفضل لمصر وللمصريين ولمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية".​