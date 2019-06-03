"طائرات إسعاف وإلغاء الإجازات".. ننشر خطة الصحة لتأمين احتفالات العيد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، وضع خطة تأمين طبي شامل خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تشمل الخطة زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ 2227 سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم إلغاء كافة الإجازات للفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوي، بالإضافة إلى مراجعة وتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن توفير مخزون استراتيجي من أكياس الدم في جميع بنوك الدم المركزية والإقليمية، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.

كما تشمل الخطة رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

ولفت البيان إلى التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الوزارة، عن طريق، مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، موضحاً أنه تم تأمين وتدعيم المستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة بالأقسام الحرجة "الطوارئ ، والرعايات المركزة، الحروق".

ولفت إلى أن الخطة شملت التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات ، بالإضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفوري عن أية حالات سموم فور وصولها .

وشدد البيان على توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة)، وتكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث الاشتراطات الصحية، والشهادات الصحية، وأخذ عينات وفحصها معملياً واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء المخالفات، إضافة إلى التعامل الفوري في حالة الإبلاغ عن آي منشأت غذائية، أو مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين، لافتاً إلى أن الوزارة خصصت الرقم "105" للابلاغ عن أي مخالفات تخص الأغذية، حرصاً على صحة المواطنين.

وذكر أن الخطة تشمل التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية بتكثيف الحملات على المنشأت الغذائية من المصانع ، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خاصة الفسيخ، والرنجة، والمجمدات والعصائر.​