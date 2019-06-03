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    وزير خارجية رواندا يصل القاهرة

    11:07 ص الإثنين 03 يونيو 2019
    وزير خارجية رواندا يصل القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    وصل مطار القاهرة الدولي، ريتشارد سي زيبرا، وزير خارجية رواندا، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها سامح شكري وزير الخارجية.

    يأتي اللقاء على خلفية العلاقات التاريخية بين البلدين التي تكتسب أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دولة من دول حوض نهر النيل، مصر إحدى دولتي المصب بينما تعد رواندا الواقعة بـ الهضبة الاستوائية المنبع الثاني لنهر النيل.

    ويربط الدولتان عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافةً إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الإفريقي، ومبادرة حوض النيل، الشراكة المائية لشرق إفريقيا، منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية.​

    مطار القاهرة الدولي رواندا ريتشارد سي زيبرا سامح شكري وزارة الخارجية

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