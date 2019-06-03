صور- سحور "وفد الجيزة" بحضور بهاء أبو شقة (صور)

كتبت- ميرا إبراهيم:

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الجيزة، برئاسة طارق تهامي، سكرتير مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة، حفل سحور، في مقر الحزب الرئيسي بالدقي، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.

وحضر السحور النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي، وطارق سباق، والمهندس حسين منصور، وعبدالعزيز النحاس، نواب رئيس الحزب، ومحمد فؤاد، سكرتير مساعد حزب الوفد، والنائب الوفدي علي شعيب، والنائب الوفدي سعد بدير واللواء سفير نور، رئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، وكاظم فاضل ومحمد سويلم، ومدني حزين أعضاء الهيئة العليا وجمال شحاتة، مساعد أمين صندوق الوفد، وأمل رمزي، وولاء الصبان، مساعدتي رئيس الحزب.

وجمع السحور قيادات الحزب، وروؤساء اللجان بمحافظة الجيزة، وبعض قيادات اللجان وأعضاء الهيئة الوفدية والهيئة البرلمانية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة بالمحافظات وقيادات بيت الأمة، وشباب الحزب، وأعضاء اللجان النوعية، والاتحادات الوفدية المختلفة، وقيادات الحزب النسائية، وعدد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة والإعلاميين في مصر.

ورحب طارق تهامي، رئيس لجنة الوفد في الجيزة، بالحاضرين، وأكد أن حفل سحور لجنة الجيزة برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، الذي كان رئيسًا للجنة العامة للوفد في الجيزة سابقًا، مقدمًا الشكر له على إهداء الحفل لوفديي الجيزة، الذين يعتبرون علاقاتهم هي علاقات أخوية أسرية تربطهم ببعضهم البعض.​