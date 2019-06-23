رئيس النواب: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة.. ومحافظات الصعيد الأكثر فقرًا

كتب أحمد على وميرا ابراهيم:

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن مصر لن تتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد؛ لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2019 / 2020).

وقال "عبدالعال" إن صادرات مصر محدودة، والاستثمارات فى مجال الزراعة ستظل محدودة، مطالبا وزيرى المالية والتخطيط بالرد على ملاحظات النواب قبل التصويت على مشروع الموازنة في جلسة الغد.

كما وجه رئيس مجلس النواب سؤالا إلى الحكومة حول مصير القرض المخصص لعمل عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد الثلاث قنا والأقصر وسوهاج.

وقال عبد العال: محافظات الصعيد الأكثر فقرا، والصعيد كان لها قرض مخصص لقنا والأقصر وسوهاج لم يتم البت في أمر صرفه حتى الآن ، هذا السؤال موجه للحكومة.