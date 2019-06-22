"مهمة الـ60 دقيقة".. المترو ينجح في أول تجربة بأمم أفريقيا 2019

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن المهندس إيهاب هلال، مساعد رئيس شركة المترو بالخط الثالث، نقل ٣٠ ألف مشجع خلال 60 دقيقة من محطتي الاستاد وأرض المعارض بالخط الثالث للمترو.

وقال هلال، لمصراوي، السبت، إن التجربة الأولى تعكس الثقة في مترو الأنفاق كشريان رئيسي للنقل في القاهرة الكبرى، موجها الشكر للعاملين بالخط الثالث على الجهد المبذول اليوم.

كانت محطة مترو أرض المعارض بالخط الثالث لمترو الأنفاق، أنهت استعداداتها لاستقبال جماهير بطولة أمم أفريقيا التي انطلقت أمس الجمعة.