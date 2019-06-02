السيسي يوجه بضرورة إجراء انتخابات المحليات

(مصراوي)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناوله مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ضرورة إجراء انتخابات المحليات.

ودعا الرئيس، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد، جميع المواطنين إلى حسن الاختيار و"عدم المجاملة" لاختيار ٥٠ ألف عضو في المجالس المحلية، و٢٥٪ منهم من الشباب والسيدات.

ولفت الرئيس السيسي إلى ما سبق أن قاله بعد الاستفتاء على تعديل الدستور عندما وجه كلامه للمصريين قائلاً: "جبرتم خاطري"، لافتا إلى أن أي مسئول كلما وقف وراءه شعبه كلما أصبح أكثر قوة.

كما دعا الرئيس، المصريين إلى تحديد مستقبلهم ومصيرهم بأنفسهم، قائلاً: "هذا هو بداية الطريق الحقيقي، فعندما تختار الشعوب يحترم الجميع رأيها، وهذا كان واضحا في موقف الإعلام الغربي قبل وبعد الاستفتاء على تعديل الدستور".