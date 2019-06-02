السيسي عن الممارسات الدينية للمسلمين: إحنا بعيد خالص

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لو كنا عايزين نقف قدام ربنا على إننا كنا حماة وحراس فنراقب كلنا أنفسنا ونشوف كل كلمة بتطلع وكل تصرف بيتعمل يا ترى بيودي لفين، بنتهز الفرصة للكلام، يا ترى إحنا كبشر بنقدم ما يليق في كل ممارستنا وسولكياتنا، قولت الكلام ده 100 مرة وبكرره تاني، إحنا بعيد خالص".

وأضاف السيسي، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأحد: "لما كنا بنروح لأهلنا في مصر ونقولهم نبني كنيسة ولا كده كنا نقدم ديننا، كنت بقدم ديني اللي أنا فاهمه، كنت بقدم الدين اللي أنا عارفه لأهل المسيحيين في مصر، طيب أعمل إيه لما أبص ألاقي ناس تيجي في بداية كل مناسبة تقول.. أصل الفتوى، هوا في ناس لسه بتفكر كده؟، اخوكوا فرحان ونفرح معاه".