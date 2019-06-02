للمدارس والجامعات.. ننشر المواعيد الجديدة لبداية ونهاية الدراسة العام المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ضوء نتائج الاجتماع الذي عُقد أمس بين وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم، تقرر بدء العام الدراسي الجديد (2019 - 2020) في 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.

وقرر الوزير، وفق بيان، اليوم الأحد، انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 ولمدة أسبوعين، على أن تُستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.