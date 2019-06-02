٢١ سبتمبر.. بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

كتبت- ياسمين محمد:

قرر د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ود. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ في ٢١ سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام .

كما اتفق الوزيران خلال اجتماعهما أمس بمقر وزارة التربية والتعليم لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم على انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٠، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٠ .