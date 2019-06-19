أكرم حسني ينشر فيديو من كواليس تصوير الإعلان الجديد لـ"2 كفاية"

(مصراوي):

نشر الفنان أكرم حسني، فيديو من كواليس تصوير الإعلان الجديد "أبوشنب" من حملة "2 كفاية".

وعنون "حسني"، الفيديو الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، الأربعاء: "قريبًا دعواتكم.. أبو شنب.. 2 كفاية.. السند مش في العند".

يشار إلى أن "أبو شنب"، هي شخصية أكرم حسني في إعلان حملة "2 كفاية" التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعية للتوعية بأهمية تحديد النسل.

ويدور إعلان "أبو شنب" حول شخصية ريفية تناقش القضية بشكل كوميدي، وتختلف شخصيته فيه عن "أبو حفيظة" التي تعودنا على الظهور بها.

"2 كفاية" عبارة عن برنامج متكامل وكبير، يتعرض لجميع جوانب قضية الزيادة السكانية، وقد شهد افتتاح 70 عيادة في 2 ديسمبر الماضي، وذلك بعد تدريب كل طاقم الحملة من أطباء وممرضين وتستهدف منازل في 10 محافظات في الصعيد، فضلًا عن الوجه البحري.

وشهدت الفترة الأخيرة انطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج للبرنامج الذي يستهدف في المقام الأول الحد من زيادة السكان باعتباره من أخطر المشكلات التي تواجهها مصر حالياً وتقف حائل أمام أي جهود للدولة ومحاولتها لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.