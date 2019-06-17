"الصحة" تطلق المرحلة الثالثة لتنظيم الأسرة بـ 10 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، المرحلة الثالثة من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بـ 10 محافظات على مستوى الجمهورية، التي انطلقت في الفترة من 15 وتستمر حتى 26 يونيو الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الاثنين، أن المحافظات التي سيتم إطلاق الحملة بها هي كفر الشيخ، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والمنوفية والقاهرة، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، والبحر الأحمر، لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأضاف أن نتائج هذه الحملات ستعمل على تحسين المؤشرات من خلال زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدل الإنجاب بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الحملة تتضمن تنفيذ 510 ندوات خارجية بـ 210 إدارات بالقرى المستهدفة على مستوى المحافظات العشر، خلال الفترتين الأولى يتم تنفيذها في الفترة من 15 وحتى 19 يونيو، والثانية سيتم تنفيذها في الفترة من 22 وحتى 26 يونيو العام الحالي، لافتةً إلى أن جميع الندوات تدور حول مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم و الطفل والمجتمع ومخاطر الحمل المتكرر والمتقارب والمبكر والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

وأضافت السنباطي أنه تم توحيد الرسالة الإعلامية على مستوى الجمهورية بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقادة المجتمعيين، والتي تستهدف الفئات المختلفة من الجمهور مثل: لقاءات للرجال تحت شعار (كلام رجاله)، ولقاءات للسيدات ربات البيوت في سن الإنجاب تحت شعار (همسة لصحتك)، ولقاءات للسيدات "الحموات" وكبيرات السن تحت شعار (حماتي حياتي)، وللسيدات العاملات (الموظفات الحكوميات) في سن الإنجاب تحت شعار (نظمتي!)، وللشباب تحت شعار (أسرتنا مثالية) بالإضافة إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب.

أكدت السنباطي أن تلك الحملة تأتي ضمن أنشطة عديدة ينفذها قطاع السكان وتنظيم الأسرة ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) والتي بدأ القطاع بتنفيذها منذ شهر ديسمبر 2018، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات.