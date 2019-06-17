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    متحدث الرئاسة ينشر صور زيارة الرئيس السيسي للنصب التذكاري في بيلاروسيا

    04:07 م الإثنين 17 يونيو 2019
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    كتب- محمد سامي:

    نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صور زيارة الرئيس السيسي إلى ساحة النصب التذكاري بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

    وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كل من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

    ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك التوقيع على عدد من الاتفاقات فى مجالات التعاون الثنائي المختلفة، كما سيحظى الشق الاقتصادي والاستثماري بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي الرئيس مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء الجمهورية.

    السيسي النصب التذكاري بيلاروسيا رئاسة الجمهورية بسام راضي

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