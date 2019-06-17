"غلاب": التشريعات الاقتصادية مهدت الطريق لزيادة وسائل التمويل غير التقليدي

كتب أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع الغرف الأورومتوسطية الخامس الذي انعقد في القاهرة أمس الأحد، ناقش وسائل التمويل غير التقليدية التي تمثل طرقًا جديدة غير تقليدية لإيجاد تمويل للمشروعات والأعمال، بخلاف التمويل المصرفي المعتاد.

وأوضح غلاب في بيان اليوم الاثنين، أن التمويل غير التقليدي يُمّكن التجار والمستثمرين من توسعة أعمالهم وتجارتهم، كما أنه يعمل على ضم العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إتاحة وسائل متعددة للتمويل كالتخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل من خلال شركات رأس المال المخاطر، وغيرها من طرق التمويل غير المصرفي المختلفة.

وأشار إلى أن مجلس النواب قام بدور كبير في هذا الاتجاه، حيث ناقشت اللجنة الاقتصادية وقت توليه رئاستها، عددا كبيرا من التشريعات الاقتصادية التى وفرت المناخ المطلوب لوسائل التمويل غير التقليدية مثل قوانين التمويل متناهي الصغر، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وغيره من التشريعات التي مهدت الطريق لجذب الاستثمارات وتوفير مصادر متعددة للتمويل تساعد المستثمرين على توسعة أعمالهم.