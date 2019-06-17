تحرك برلماني جديد بشأن مراكز تأهيل القدرات لطلاب الثانوية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول بدء سماسرة اختبارات القدرات كورسات النصب على الطلاب بدعوى تأهيلهم إلى امتحاناتا لقدرات التي تعقدها بعض الكليات.

وأوضح بركات، في طلبه، أن طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لا يتخلصون من الدروس الخصوصية والسناتر حتى يقعوا فريسة لكورسات التأهيل لاختبارات القدرات، والتي تحظى بإقبال كثيف من خريجي الثانوية لحجز أماكن لهم داخل هذه الكليات تخوفاً من تدنى المجاميع الخاصة بهم.

وأشار بركات إلى أن هذه المراكز بدأت بالفعل من الآن مطاردة الطلاب أمام لجان الامتحانات للدعوة إلى الدورات التدريبية التحضيرية التي تنظمها، وطالب النائب بالرقابة على هذه المراكز والتي تغالي في اسعار هذه الكورسات، وتوهم الطلاب بانها تعتمد على محاضريين دوليين وخبراء بالمجال.​