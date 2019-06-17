وفد برلماني يتفقد مطار برج العرب استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية

وفد برلماني يتفقد مطار برج العرب استعدادًا لبطولة

كتب- طه عبيد:

تفقد وفد من أعضاء مجلس النواب، مطار برج العرب الدولي؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود وفرق المجموعة الثانية، المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيف بعض مبارياتها مدينة الإسكندرية.

ضم الوفد لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقي، ولجنة الشباب والرياضة واللجنة الأفريقية ولجنة النقل والطرق، وكان في استقبالهم الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات .

وحسب بيان، اليوم الاثنين، شاهد أعضاء البرلمان صالة السفر والوصول وقاعة كبار الزوار لمتابعة جاهزية المطار لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة، واتخذت وزارة الطيران المدني جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة في البطولة.

وخصصت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتعاون مع مصر للطيران الناقل الرسمي للبطولة، كاونترات وفرق عمل متخصصة من إدارات العلاقات العامة والمحطة والعمليات والأمن والخدمات الأرضية وغيرها بمطاري القاهرة وبرج العرب لسرعة إنهاء إجراءات وصول المنتخبات والمشجعين، بالتنسيق التام مع جميع الجهات العاملة في المطارات المصرية .

يذكر أن الإسكندرية تستضيف المجموعة الثانية التى تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.