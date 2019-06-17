نقابات محاميّ الصعيد تعلن تمسكها بمشروع قانون المحاماة المقدم من سامح عاشور

كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابات محامي الصعيد الفرعية، في بيان لها تمسكها بمشروع قانون المحاماة المعدل، المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.

وجاء نص البيان كالتالي:

"إيمانًا من النقابات الفرعية للمحامين بصعيد مصر بدورها المهني والنقابي وأداء لواجبها اتجاه أعضائها وتأكيدًا على دور المحاماة في تحقيق مبدأ كفالة حق الدفاع لكل مواطن على أرض وطننا العزيز، فإننا نعلن وقوقفنا صفًا واحدًا خلف النقابة العامة فيما قدمته من مشروع تعديل قانون المحاماة بما يحقق صالح المحاماة والمحامين ويمنع دخول غير المحامين إلى جداول المحامين، ويعطي الحماية الكاملة المحامي لكي يتمكن من أداء رسالته على الوجه الأكمل تحقيقا لما رسخ من مبادئ أسست عليها نقابة المحامين وتوارثتها الأجيال المتعاقبة.

فضلًا عما تضمنه مشروع القانون من حرية للنقابة في اختيار أعضائها وتحديد أعداد المقبولين منهم والضوابط اللازمة للقيد لتتمكن النقابة بذلك من وضع الضوابط اللازمة للقيد، وفقًا لما يقتضيه الواقع الفعلي والمهني للمحاماة.

وحيث أن البعض ممن حاولوا التشويه من مشروع القانون المقدم من النقابة العامة يزعم أن القانون معد لأغراض انتخابية وتعمدوا طمث الحقائق الثابتة في ذلك المشروع مدعين أن القانون يعطي مجلس النقابة العامة الحالية مدة انتقاليه قوامها دوره انتخابية رغم خلو مشروع القانون من ذلك، وأن القانون لم يتم عرضه على الجمعية العمومية للمحامين رغم سابقة عرضه على جميع المحامين غير مرة، وفي أكثر من مؤتمر وملتقى منذ عام 2017 وكلها أحاديث عبثية الهدف منها عرقلة مسيرة نقابة المحامين بل والمحاماة.

وعليه فإننا نعلن وقوفنا الكامل خلف نقابتنا وما قدمته من مشروع قانون المحاماة وتأييدنا الكامل لما جاء فيه والذي من شأنه رفعت المحاماة والمحامين".

ووقع على البيان كل من:

– فتحي صويني نقيب محامي قنا

– ماهر رشوان نقيب محامي سوهاج

– الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر

– محمد جمعة نقيب محامي البحر الأحمر

– حمادة كرورة نقيب محامي أسوان

– هشام الدهشان نقيب محامي الفيوم

– نبيل حميدة نقيب محامي بني سويف

– عز راشد نقيب محامي المنيا

– حمادة إبراهيم نقيب محامي أسيوط​