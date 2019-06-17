تعرف على تفاصيل طقس اليوم الاثنين (بيان بالدرجات)

القاهرة- (مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 22 33

دمنهور 23 30

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 28

مطروح 21 28

السلوم 20 31

سيوة 24 37

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 21 29

رفح 22 29

رأس سدر 26 35

نخل 18 35

نويبع 25 34

طابا 24 33

كاترين 17 29

الطور 25 38

شرم الشيخ 26 37

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 26 41

أبوسمبل 25 40

الوادي الجديد 24 41

شلاتين 25 35

أبو رماد 25 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32​