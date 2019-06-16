رئيس "المعاهد الأزهرية" يُعلن نتيجة العينة العشوائية لعدد من مواد الثانوية

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الشهادة الثانوية تمر دون مشكلات حتى الآن، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه رؤساء اللجان بالمحافظات.

وأضاف في بيان له الأحد، أنه تم تصحيح عينات عشوائية من المواد، ومنها الإنجليزي حيث وصلت نسبة النجاح 92%، بينما القرآن الكريم وصلت نسبة النجاح 82.5%، والحديث 75%.

وكان طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، أدوا امتحانات مادة الجغرافيا، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه ساد الهدوء والاستقرار دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ورُصدت بعض المخالفات البسيطة