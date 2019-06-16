السيسي يؤكد دعم مصر لحكومة وشعب الإمارات في مواجهة مختلف التحديات

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الأحد، للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد أيضا مساندة مصر للشقيقة الإمارات ودعم أمنها واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعاظم فيها التحديات، وكذا دعم مواقفها داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبه أعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تثمين الإمارات البالغ للدور الذي تقوم مصر وجهودها الداعمة والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي بما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها والتصدي للتحديات المشتركة الراهنة التي تواجهها.