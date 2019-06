"كلتا الإجابتين صحيحة".. "التعليم" تعدل نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم منشورًا على جميع كنترولات الثانوية العامة، بشأن إضافة تعديل على نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية، للثانوية العامة، وذلك لصالح الطلاب.

وحدث جدل بين الطلاب حول إجابة أحد أسئلة الاختيار من متعدد، والخاص بنادي ليفربول، حيث جاء السؤال كالتالي:

Liverpool's players are known to be skilled, they............. the match easily

والاختيارات تمثلت في: "will win، win، are winning، are going to win".

ووردت الإجابة بالنموذج الرسمي للوزارة are going to win، ونظرًا لحدوث جدل بين الطلاب حول الإجابة، وكشف العينة العشوائية التي بدأ تصحيحها، أمس السبت، عن وجود نسبة من الطلاب أجابوا عن السؤال بالاختيار will win، قررت الوزارة اعتبار الاختيارين صحيحان.

وجاء بالخطاب المرسل للجان التصحيح، والذي وافق عليه خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة: "بشأن تعديل نموذج إجابة مادة اللغة الإنجليزية بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، الدور الأول، نحيط سيادتكم علمًا بأنه جاءت جملة أثارت جدلًا بين إجابتين، إحداهما صحيحة بحسبما ورد بنموذج الإجابة وهي are going to win، وهي مطابقة للقاعدة الموجودة بصفحة رقم 16 بكتاب الطالب، وحيث إن إحصاء العينة العشوائية التي جرى تصحيحها في اليوم الأول 15 يونيو 2019، وجد أن نسبة من الطلاب أجاب بـwill win، وحيث إن الفرق بين استخدام المصطلحين دقيق، ما أدى إلى خلط الطلاب بينهما، فيرجى احتساب كل من الإجابتين صحيحتين حرصًا على مصلحة الطلاب".