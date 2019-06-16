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    "الزراعة" تعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين.. اليوم

    04:01 ص الأحد 16 يونيو 2019
    "الزراعة" تعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين.. اليوم

    مزارعين _أرشيفية

    كتب- أحمد مسعد:

    تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، ويستمر يوما واحدا، تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية".

    يفتتح المؤتمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعي وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى محافظي الأقاليم السبعة المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".

    المؤتمر الوطني الأول صغار المزارعين وزارة الزراعة

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