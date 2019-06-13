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    بروتوكول لتحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع

    07:48 م الخميس 13 يونيو 2019
    بروتوكول لتحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارات قطاع الأعمال و التربية والتعليم والاتصالات بشان تحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع.

    ووقع البرتوكول عن وزارة الاتصالات المهندسة هالة الجوهري، مساعد الوزير لشئون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، و عصام نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات، و عن قطاع الأعمال هاني الديب ورئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومحمد عطية عن وزارة التعليم.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المباني الثقافية وزارة الاتصالات بروتوكول تعاون وزارة التعليم

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