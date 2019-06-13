بروتوكول لتحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع
كتب- محمد غايات:
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارات قطاع الأعمال و التربية والتعليم والاتصالات بشان تحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع.
ووقع البرتوكول عن وزارة الاتصالات المهندسة هالة الجوهري، مساعد الوزير لشئون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، و عصام نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات، و عن قطاع الأعمال هاني الديب ورئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومحمد عطية عن وزارة التعليم.
-
529
-
332
-
229
-
192
-
165
-
165
-
159
-
150
-
139
-
135