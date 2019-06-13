بروتوكول لتحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارات قطاع الأعمال و التربية والتعليم والاتصالات بشان تحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع.

ووقع البرتوكول عن وزارة الاتصالات المهندسة هالة الجوهري، مساعد الوزير لشئون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، و عصام نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات، و عن قطاع الأعمال هاني الديب ورئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومحمد عطية عن وزارة التعليم.