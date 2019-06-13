بالشروط.. فتح باب التقديم بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام 2019-2020، بالمعاهد الأزهرية.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال بدءًا من اليوم وينتهي 31 يوليو المقبل.

شروط التقديم:

– ألا يقل سن المتقدم بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات.

– ألا يقل سن المتقدم بالمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن – 5 سنوات ولا يزيد على ست سنوات.

– ألا يقل سن المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن – 6 سنوات ولا يزيد على تسع فى 2019/10/1 م

وفي جميع الأحوال السابقة بحسب سن المتقدم في 2019/10/1م.

الأوراق المطلوبة عند تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري:

- شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر.

- كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية.

– لا يجوز تقديم أوارق قبول التلميذ أو التلميذة في أكثر من معهد في وقت واحد ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك حتى لا تضيع الفرصة على التلاميذ الآخرين.

– يؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من المنطقة التابع لها.

الأوراق المطلوبة بعد إعلان التنسيق:

- طلب الالتحاق مدموغًا.

- 4 صورة شخصية حديثة 4*6.

- 5 أظرف يكتب بعاليها العنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

وأشار قطاع المعاهد إلى أنه "في حالة عدم استكمال الملف خلال 15 يومًا من بدء العام الدراسي أو عدم حضور التلميذ خلال 15 يوما أي عدم حضور التلميذ خلال تلك المدة يعتبر قيده لاغيا مع إبلاغ ولي الأمر وتخطر المنطقة بذلك".