بالصور- التنسيق الحضاري يُجمل متحف نجيب محفوظ المرتقب بلوحات فنية

كتب- محمد عاطف:

انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، أمس، من تركيب عدة لوحات فنية أمام تكية محمد أبوالدهب، بمنطقة الغورية، في إطار الاستعداد لتحويل التكية إلى متحف نجيب محفوظ، خلال الأشهر القادمة.

وذكر الجهاز في بيان، أن اللوحات التي يحمل بعضها صورة الأديب العالمي نجيب محفوظ صممها عدد من طلاب كلية الفنون التطبيقية.​

وأشرفت إدارة التطوير بمنطقه آثار شمال القاهرة على تركيب اللوحات الفنية، بحضور الدكتورة سهير عثمان الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ومقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة.