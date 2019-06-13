رئيس الوزراء يصدر قرارات بتخصيص أراضي لإقامة عدد من المصالح الحكومية

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كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1219 لعام 2019، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100 فدان بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة بمركز الخارجية بمحافظة الوادي الجديد بالمجان لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة مقر منطقة تجارية وخدمات متاكملة عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

ونشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1220 لعام 2019، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1343.41 متر الواقعة بحوض الرملة رقم 50 قطعة رقم 10 بحطى الفرجان زمام قرية فرقص مركز طامية بمحافظة الفيوم بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ابتدائي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

كما نشرت الجريدة، قرارًا بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 153 متر مربع بقرية المسين مركز الدلنجات بمحافظة الجيزة بالمجان لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة لإقامة مبنى الشئون الاجتماعية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1700 متر مربع بالقطعة رقم 122 المواجهة لحوض اللوقة الغربية 25 زمام كوم العرب مركز طما بسوهاج بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج لإقلمة مدرسة إعدادي عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

ونشرت الجريدة قرارًا بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400 متر مربع بكفر الدوار البلد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالمجان لصالج الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا آخر، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9573 متر مربع بحوض الديسة رقم 7 بحي غرب المدينة مركز مغاغة بالمنيا بالمجان صالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ٌقامة إسكان اجتماعي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.​