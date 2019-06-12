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التعليم العالي: 55 ألف متقدم سجلوا حتى الآن بوظائف الجامعات الأهلية

12:03 م الأربعاء 12 يونيو 2019
التعليم العالي: 55 ألف متقدم سجلوا حتى الآن بوظائف الجامعات الأهلية

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالى عدد الذين تقدموا للتسجيل على مواقع الجامعات الأهلية الجديدة الأربعة (جامعة سلمان الدولية- جامعة العلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة- جامعة الجلالة) لشغل الوظائف المختلفة المعلن عنها بلغ حتى الآن (55000) خمسة وخمسين ألف متقدم، وتستقبل المواقع من 300-400 طلب تسجيل كل ساعة فى المتوسط.

وأهابت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، بالراغبين في التسجيل على المواقع الأربعة للجامعات الأهلية تكرار دخولهم فى أوقات مختلفة للتسجيل نظراً لكثافة عدد الراغبين فى الدخول على المواقع للتسجيل.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتسجيل هو ظهر السبت الموافق 15 يونيو الجاري.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي وظائف الجامعات الأهلية جامعة سلمان الدولية جامعة العلمين الدولية جامعة المنصورة الجديدة جامعة الجلالة

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