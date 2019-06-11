"إعلان السعر والتفتيش".. توجيهات جديدة من مدبولي لضبط الأسواق

القاهرة- أ ش أ:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب المحمدي ممثلاً عن جهاز الخدمة الوطنية، ومسئولي بعض الجهات.

في مستهل الاجتماع تقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات على الجهود المبذولة خلال شهر رمضان لتوفير جميع السلع والمنتجات للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة الكاملة للأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار، والتأكد الدائم من توافر السلع المختلفة في الأسواق، خاصة الخضر والفاكهة، وأسطوانات البوتاجاز.

وشدد مدبولي على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك، مؤكداً أن هذه مسألة مهمة، ولابد أن تكون هناك حملات تفتيش على ذلك، من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق، قائلاً: "لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق".

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بشأن توافر الخضراوات والفاكهة واللحوم في منافذ وزارة التموين والمحافظات، بأسعار مخفضة. كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تسيير قافلة من الغد لتغطية احتياجات 5 محافظات من الخضراوات واللحوم من منتجات جهاز الخدمة الوطنية، كما يتم زيادة السلع في المنافذ المتحركة بالمحافظات المختلفة.

بدوره، عرض وزير التموين خلال الاجتماع موقف توافر السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والقمح، مؤكداً أن كافة السلع متوافرة، والمخزون الإستراتيجي منها آمن.

وأشار المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على زيادة الكميات المطروحة من السلع والمنتجات في المنافذ التابعة لوزارة الدفاع، والداخلية، لمواجهة أي محاولة لرفع الأسعار.

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