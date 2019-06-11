الزراعة": حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

كتب- أحمد مسعد:

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات، حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأوضح البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قامت بشن حمله مكبرة في 5 محافظات وهي (كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، قنا، الإسكندرية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 17 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 4 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حسب بيان، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.