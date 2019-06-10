  • عاجل:الأرصاد تعلن بالدرجات تفاصيل طقس الثلاثاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    "القومي للمرأة" يناقش الموازنة الجديدة والمؤتمر الإقليمي للقضاء الزواج المبكر

    09:39 م الإثنين 10 يونيو 2019
    "القومي للمرأة" يناقش الموازنة الجديدة والمؤتمر الإقليمي للقضاء الزواج المبكر

    مايا مرسي

    كتبت- نور العمروسي:

    عقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اجتماعه الدوري بحضور أعضاء المجلس، لاستعراض موازنة المجلس القومي للمرأة 2019- 2020 والمؤتمر الإقليمي حول تمكين المرأة.

    وأشارت مرسي في بيان مساء الإثنين، إلى إطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

    وأكدت أن اللجنة ستنظم مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل 13 يونيو بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

    واستعرض الاجتماع، موازنة المجلس القومى للمرأة 2019-2020، والمشروعات والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن عقد اجتماع وزاري استشاري غير رسمي حول تمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامي، وعقد المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى للقضاء على الزواج المبكر وختان الإناث منتصف شهر يونيو الجاري.

    62427254_2372609329622033_321753038278623232_n

    مايا مرسي المجلس القومي للمرأة الزواج المبكر

    الخبر التالى:

    انطلاق ملتقى "بُناة مصر" تحت رعاية السيسي.. الأحد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان