وزير الأوقاف: علماء الأزهر مقدرون في أفريقيا

كتب- أحمد علي:

أكد وزير الأوقاف، مكانة الأزهر الشريف والأوقاف في الدول الإفريقية، وقال: إن علماء الأزهر مقدرون في إفريقيا ما يؤكد قوة الأرضية المصرية في القارة، وإفريقيا تحظى بخصوصية في الوزارة.

وأضاف: إفريقيا اليوم ليست إفريقيا الأمس وهي معنا ولن تكون علينا، إن ظروفنا وتحدياتنا مشتركة ومعظم الأفارقة يبحثون عن السلام ويرفضون العدوان ولم يثبت طمعهم فى ثروات الغير وحريصون على التعاون المشترك مع الآخرين وتحقيق العدالة.

وأشار - خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي، اليوم؛ لمناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني- إلى أن اجتماع اللجنة ليس جلسة عادية بل أشبه بورشة عمل نأمل الخروج منها بنتائج إيجابية.

ونوه وزير الأوقاف إلى مكانة الأزهر والأوقاف المصرية فى الدول الإفريقية، وقال: إن علماء الأزهر مقدرون فى إفريقيا ما يؤكد قوة الأرضية التى تعمل عليها مصر في القارة الإفريقية، إن إفريقيا مسالمة ولا تعتدي على الآخرين وهذا "صوت إفريقيا" الذي يجب أن يصل للعالم أجمع، ولا بد من عودة مصر بقوة للدور القديم فى مساعدة ومساندة دول القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن الوزارة استطاعت إحصاء الأوقاف في أطلس مساحي مكون من ٩٢ مجلدا من القطع الكبير لحصر ممتلكات الأوقاف لاستثمارها لتحقيق أعلى عائد، منوها إلى أن شهر مايو الماضي شهد تحقيق عوائد تبلغ ٢٢٩ مليون جنيه وهي الأعلي في الإيرادات الشهرية للوزارة، مشيرا إلى أن الإيرادات كانت تبلغ ٤٠٠ مليون خلال العام.

وأشار إلى أن إفريقيا تمثل عمقا لمصر إلى جانب العمق العربي ولهما الأولوية، وقال: إننا ونحترم الدول والشخصيات الإفريقية ونقدرها بالشكل اللائق ونوليهم اهتماما خاصا كحق لهم ؛ مشيرا إلى أن الوزارة توفد ٩٩ إماما لإفريقيا بينهم ٢٥ إماما مقيما بصفة دائمة فى دول القارة، وان الوزارة تنشئ مركزا إسلاميا بها ١٢ موفدا من الأوقاف فى تنزانيا مع الاستعانة بأبناء تنزانيا من خريجي الأزهر الشريف ؛ مشيرا إلى أن ٢٩دولة إفريقية شاركت فى مسابقة القرآن الكريم فى ليلة القدر نهاية شهر رمضان الماضي فاز منهم اثنان بجوائز المسابقة؛ وقمنا بتخصيص فرع للطلاب الأفارقة المقيمين فى مصر.

وأكد استعداد الدولة لتلبية أي طلبات إفريقية للمطبوعات لاسيما من وزارة الأوقاف إضافة إلى جهود ورعاية الأزهر فى دول القارة؛ مشيرا إلى أن الوزارة تكفل ٨٦ طالبا افريقيا يدرسون بالقاهرة.

وأشار إلى أن الوزارة تخاطب إفريقيا حاليا بعدة لغات منها السواحلية والهوسا والعربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، وتترجم خطبة الجمعة إلى 16 لغة مختلفة وتواصلنا مع وزارة الخارجية لإضافة اللغتين الصومالية والأمهرية للغات الترجمة الموجهة لإفريقيا.