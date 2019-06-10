منتخبا نيجيريا وزيمبابوي يصلان مطار القاهرة استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية (صور)

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، منتخبي نيجيريا وزيمبابوي، عللا طائرة خاصة، بصالة 4 المخصصة لبطولة الأمم الإفريقية، استعدادًا لخوض منافسات البطولة، التي تسضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

حرص فريق من العلاقات العامة على استقبال بعثتي المنتخبين بالورود على الطائرة الخاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهما داخل الصالة المخصصة للبطولة، وخروجهما من المطار وسط حراسة أمنية.

وأنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، كافة الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، وأجريت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.