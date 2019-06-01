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    خلال الصيف.. تعديل مواعيد تشغيل قطارات "الأسكندرية - الضبعة"

    10:07 م السبت 01 يونيو 2019
    خلال الصيف.. تعديل مواعيد تشغيل قطارات "الأسكندرية - الضبعة"

    قطار - ارشيفية

    ​كتب – أسامة عبدالكريم:

    قررت هيئة السكك الحديدية، إجراء تعديل في مواعيد تشغيل 3 قطارات خلال فترة التشغيل الصيفي، اعتبارًا من الاثنين المقبل.

    وأعلنت الهيئة، إيقاف قطار 448 وقطار655 ركاب خط "محرم بك-الضبعة"، والعكس خلال فترة التشغيل الصيفي لقطارات خط "مطروح- الأسكندرية".

    كما قررت الهيئة إجراء تعديلات في مواعيد بعض القطارات على النحو التالي:

    - قطار رقم 300 إكسبريس "أسكندرية- مطروح"، ليتحرك من الأسكندرية الساعة 06:10 صباحًا، بدلًا من الساعة 06:40 صباحًا.

    - قطار رقم 653 ركاب خط "الحمام- محرم بك"، ليتحرك من الحمام الساعة 03:10 عصرًا، بدلًا من الساعة 02:40 عصرًا.

    وأوضحت الهيئة في منشورها، أنه من المقرر عودة القطارات التي سيتم إيقافها، عقب الانتهاء من التشغيل الصيفي للقطارات العاملة بالوجه البحري.

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