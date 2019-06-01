رئيس إدارة الطلاب الوافدين: 178 كويتيًا تقدموا للدراسة بالجامعات المصرية حتى الآن

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد من تقدموا للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي (2019-2020) ضمن مبادرة (ادرس في مصر) حتى الأن، بلغ نحو 3272 شخصًا من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أنه من ضمنهم 178 كويتيًا.

وقالت كمال، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، اليوم السبت، إن من تقدموا للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية، ينتمون إلى أكثر من 42 جنسية عربية، وإفريقية، وأجنبية، مشيرة إلى أن الطالب الوافد يحصل على مكانه في الجامعات والمعاهد المصرية، خلال فترة من 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين، موضحة أنه يتم -بقدر المستطاع- توفير الرغبة الأولى للطالب الوافد، إذا كان مستوفيًا للشروط المؤهلة للقبول، وفقًا لمقاعد الجامعات والمعاهد.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت أول مايو الماضي، فتح باب التقدم أمام الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي (2019-2020) ضمن مبادرة (ادرس في مصر) على أن يتم قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في أي وقت من العام الجامعي (2019 - 2020) بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات، بدءًا من 1 نوفمبر المقبل.

وأضافت أنه على الطالب الوافد التقدم من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين (https://www.wafeden.gov.eg) أو الدخول إلى الرابط نفسه من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة (www.mohe-casm.edu.eg) مع مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقًا لجواز السفر، ويشترط في الطالب أن يكون حاصلًا على الثانوية أو ما يعادلها، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، موضحة أن الأوراق المطلوبة للتقدم على الموقع الإلكتروني الرسمي، تشمل صورة الشهادة الدراسية، وصورة من جواز السفر.

وأشارت إلى أنه فيما يخص المستندات المطلوبة للتقدم للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، تشمل أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وصورة جواز السفر، و6 صور شخصية، ونتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار، وإيصال سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع، بالإضافة إلى صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.