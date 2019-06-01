"السياحة": استمرار الجهود الترويجية لفتح أسواق جديدة

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت وزارة السياحة في جلسة نقاشية وزارية عن السياحة في دول جنوب شرق أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، وأدار الجلسة الصحفي والمذيع Rajan Datar المذيع بشبكة الـBBC.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزارة، في المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحة Investing in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC)، والذي انعقد خلال يومي٣٠ و٣١ مايو بمدينة فارنا البلغارية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، على دعم القيادة السياسية للقطاع، حيث يعتبر أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا، ويمثل 20%، من إجمالي الناتج المحلي في مصر، ومن أهم القطاعات التي تسهم في خلق وتوفير فرص عمل.

وأشارت الوزارة إلى أن نجاح القطاع يأتي من خلال المسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصِّلة، لافتة إلى التعاون المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر.

وأكدت أهمية التعاون بين الدول وبعضها في مجال السياحة، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر أمس للتعاون مع الجانب البلغاري في عدة مجالات منها السياحة المستدامة.

وأكدت الوزارة، استمرار الجهود الترويجية لفتح أسواق سياحية جديدة وزيادة الحركة من الأسواق الواعدة عالميًا مثل دول شرق أسيا وشرق أوروبا.

وتطرقت الوزارة للحديث عن أهمية التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في صناعة السياحة، لما لذلك من تأثير كبير على كفاءة الإدارة والاستدامة.

شارك في الجلسة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، وعبدالقادر بن سعود وزير السياحة الجزائري، و Mirko Šarović, وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية في البوسنة والهرسك، و Michael Christides السكرتير العام لمنطقة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود، و Armend Milla السكرتير العام للمنطقة الخاصة برصد توافد السائحين بوزارة السياحة والتنمية المستدامة في مونتينيجرو، و Adrian Kamenica الأمين العام لوزارة السياحة والبيئة بألبانيا.