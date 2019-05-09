مدبولى يُكلف المحافظين بإزالة أي مخلفات أو تعديات جديدة على أراضي الدولة ​

كتب- محمد غايات:

تابع مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الخاص بالتعديات وإزالة أي بناء مخالف، وتحصيل موارد الدولة من التقنين وحصر ما تم إيداعه في حساب حق الشعب حتى 30 أبريل 2019.

وتمت الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم تحصيله من رسوم مبلغ 1.781.444.445 مليار جنيه حتى الآن.

وخلال الاجتماع شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة إزالة أي مخالفات، أو تعديات جديدة على الفور، وكذا إزالة تعديات أي مواطن تقدم لتقنين أوضاعه، ثم لم يستكمل دفع مستحقات الدولة، مؤكداً أنه لا تهاون فى هذا الملف.

كما استعرض المحافظون موقف إزالة التعديات، وتحصيل مستحقات الدولة بكل محافظة.

واستعرضت وزير التخطيط تقريراً حول موقف الانجاز فى تنفيذ المشروعات المتعثرة، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 18/2019، مشيرة إلى أن عدد تلك المشروعات يصل إلى 316 مشروعاً، باستثمارات تقدر بنحو 6.2 مليار جنيه، موضحة أن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها وصلت إلى 11 مشروعاً باعتمادات تقدر بلغت حوالى 72 مليون جنيه عام 18/2019، وذلك فى قطاعى الاسكان والرى.

واستعرض مجلس المحافظين- خلال الاجتماع، انسداد تغطية بحر ترسا داخل قرية ترسا، مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بطول 6 متر نتيجة قيام بعض الأهالي بإلقاء المخلفات الزراعية من قش القمح وجذوع النخيل داخل المجرى المائي مما أدى إلى إنسداد التغطية، ويخدم المصرف زمام 10 آلاف فدان.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن تغطيات الترع والمصارف صاحبها عدد من السلبيات، والتي تمثلت في زيادة احتمالات حدوث ترسيبات وإطماء داخل مواسير التغطيات والتي ينتج عنها عواقب غير محمودة خاصة في ظل صعوبة صيانة الأجزاء المغطاة، كما تجمع المخلفات الصلبة والترسيبات الناتجة عن المخلفات السائلة أمام التغطيات أدت في بعض الأحيان إلى ارتفاع منسوب المياه بالمجرى المائي في الأحباس الأمامية للتغطيات الأمر الذي يؤدي إلى تعريض الأراضي والمنازل حولها لاحتمالات الغرق.

وشملت سلبيات التغطيات أيضا تعدي بعض المواطنين بتوصيل مخارج الصرف الصحي بالمنازل المجاورة مباشرة على هذه التغطيات وما ينتج عنه من المشكلات المشار إليها، كما يقوم بعض المواطنين بالتعدي على أغطية هذه التغطيات وإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخلها، فضلاً عن زيادة حدة التلوث وتكاثر الحشرات (خاصة البعوض) أمام بعض التغطيات (التي تعاني من الإنسداد) وداخلها مما أدى إلى تدهور نوعية المياه نتيجة عدم تعرضها لأشعة الشمس.

وناقش المجلس، في هذا السياق، عدداً من التوصيات هي؛ عرض جميع طلبات التغطيات بكافة المحافظات على مجلس المحافظين لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك في ضوء الضوابط الفنية التي وضعتها الوزارة، وقيام الأجهزة المختصة بالمحافظات بتوفير أماكن لتجميع المخلفات لمنع إلقائها بالمجاري المائية مع تدوير هذه المخلفات باعتبارها قيمة مضافة، مع سرعة حل مشكلة تغطية بحر ترسا من قبل وزارة الرى، بما يمنع تكرار هذه المشكلة مرة أخرى.

وطلب وزير النقل، سرعة الانتهاء من إزالة التعديات على المزلقانات، للعمل على سرعة الانتهاء من اعمال التطوير التى تقوم بها هيئة السكك الحديدية حالياً، وعلى الفور كلف رئيس الوزراء المحافظين بإزالة كل التعديات على المزلقانات على الفور، مشيراً إلى أن هذا التكليف يجب وضعه على أجندة الاولويات.

كما طلب وزير النقل التنسيق مع الوزارة لإزالة التعديات على أراضي السكك الحديدية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة إزالة أي تعديات على أراض تملكها هيئة السكك الحديدية.