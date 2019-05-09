"الأوقاف" تُعدّل أسماء 516 مسجدًا ببعض المحافظات

كتب – محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مذكرة الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، بتعديل أسماء 516 مسجدًا كدفعة أولى بناءً على ما تم رفعه من المديريات الإقليمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها الخميس، أن "المساجد لله وحده، ولا ينبغي أن تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي جماعة أو فصيل، وأن الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات، فرسالة المساجد تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أي جماعة أو حزب أو فصيل".

وأشارت إلى أن "المساجد لا يزج بها في الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيدلوجية، وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التي تبني ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد، إذ ينبغي أن نجعل من رسالتها عمارة للكون وسلاما للإنسانية جمعاء، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله تعالى".