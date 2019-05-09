الحكومة توضح حقيقة إلغاء امتحانات أولى ثانوي لطلاب المنازل



كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام في نظام التعليم الجديد.

وأكد المركز في تقرير كشف الحقائق اليوم-، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت عدم صحة إلغاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقيًا كما أعلنت الوزارة مسبقاً، وفي مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن خلال الفترة من (19- 30 ) مايو، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين هؤلاء الطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أنه "جارٍ حاليًا الاستعداد والتجهيز لامتحانات الصف الأول الثانوي، مُوضحةً أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير المديرية، وكذلك تشكيل غرفة متابعة بكل إدارة تعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحان وتيسير عملية التواصل بين الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

