"يضع مصر في الريادة".. الجامعة الأمريكية تنشئ مركزًا في علوم المياه بالإسكندرية

كتب- محمد قاسم:

أعلنت الجامعة الأمريكية، إنشائها مركزًا للتميز في مجال علوم المياه بالمشاركة مع جامعة الإسكندرية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الأربعاء، أن المركز الجديد يركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: التعليم، والبحث والتبادل، ويشمل ذلك دورات الدراسات العليا والجامعية وورش العمل والبرامج التدريبية؛ إلى جانب المنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياه؛ وتبادل البرامج بين جامعات الولايات المتحدة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، من خلال مشاركة أكثر من 350 طالبًا.

ويستهدف المركز، تشجيع التغيير المستدام طويل الأجل في هذا القطاع من خلال تحسين إدارة موارد المياه في مصر ووضع سياسات فعالة لمكافحة تحديات المياه، ومساعدة الحكومة في رؤيتها 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة.

ولفتت الجامعة إلى أن التعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية يأتي ضمن مجموعة تعاون تضم أربع جامعات أمريكية أخرى: وهي ولاية واشنطن، وولاية يوتا، وتيمبل وكاليفورنيا، وسانتا كروز وأربع جامعات مصرية أخرى: وهي أسوان، وبني سويف، والزقازيق، وعين شمس؛ بالإضافة إلى عدد من الشركات الأمريكية والمصرية؛ والعديد من الجهات العامة في مصر، بما في ذلك المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي للبحوث ومركز أبحاث الصحراء ومركز بحوث وتطوير الفلزات. وتضم الجهات المعنية الرئيسية بالمشروع في مصر وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يقول ياسر الشايب، الأستاذ بقسم هندسة البترول والطاقة ورئيس مركز التميز بالجامعة: "يهمنا أن تقود الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذه المبادرة، فهي فرصة ذهبية لدعم التعليم العالي والأبحاث في هذا المجال الهام للغاية في مصر"، مضيفًا "سيعكس هذا المشروع دور الجامعة كعامل للتنمية والتغيير الإيجابي، خاصة وأن إحدى أكبر المشكلات التي تواجهها مصر الآن هي المياه."

وتهدف المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 500 طالب وأعضاء هيئة تدريس وباحثين، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة على المدى الطويل داخل النظم الحكومية.

وقال الشايب، إن المشروع يستغرق تنفيذه خمس سنوات على تبدأ أعمال الإنشاء بحلول نهاية العام.

وأشارت الجامعة، إلى أن جرى اختيارها وجامعة كورنيل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإطلاق ثلاثة مراكز للتميز في مصر، وتشجيع البحوث والمنح الدراسية والابتكار التعليمي في مجال المياه والزراعة والطاق، بتمويل يصل لـ90 مليون دولار، من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعمل مراكز التميز على زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر وإنشاء روابط بحثية بين القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة والمياه والطاقة. ستقدم أيضًا حلولًا لتحديات التنمية في البلاد عن طريق حل المشكلات المحلية والحث على الابتكار.

وقال مارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المراكز الثلاثة "لن تساعد في طرح حلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في مجالات الزراعة والطاقة والمياه في مصر فحسب بل ستضع مصر في الريادة الإقليمية والعالمية في اقتصاد المعرفة".

وأضاف: "قد تكون الأفكار الناتجة عن التعاون في مراكز التميز هي الشرارة التي تشعل التطور التكنولوجي الكبير القادم مما يحفز الصناعات الجديدة والازدهار في جميع أنحاء مصر."

ونهاية مارس الماضي، دشنت جامعة القاهرة، أول مركز للتميز في العلوم الزراعية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة بالشراكة مع جامعة كورنيل الأمريكية، إلى جانب تحالف كبري الجامعات الأمريكية، وهي جامعة كاليفورنيا ديفيز، وجامعة برودو، وجامعة ولاية ميتشجان، وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).