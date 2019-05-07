الأوقاف تعلن مد الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، مد فترة تلقي طلبات الحجز للجمهور بشقق الإسكان الاجتماعي، بمدينتي السادات بالمنوفية، والعاشر من رمضان بالشرقية، إلى 30 مايو الجاري، بدلا من السابع من الشهر نفسه.

وأوضحت هيئة الأوقاف، أن الشقق بنظام التمليك بنظام التمويل العقاري عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز على حساب النموذج والمساحة الوحدة طبقا للمبالغ الآتية:

مبلغ وقدرة 10000ج نموذج رقم (1)

مبلغ وقدرة 15000ج نموذج رقم (2)

مبلغ وقدرة 20000ج نموذج رقم (3)

مبلغ وقدرة 250ج ثمن كراسة الشروط.

كانت هيئة الأوقاف المصرية، أعلنت فتح باب الحجز لوحدات إسكان اجتماعي، بمدينتي العاشر من رمضان والسادات.

وقدمت هيئة الأوقاف تسهيلات في السداد بنظام مبادرة البنك المركزي تصل إلى ٢٠ سنة، وتتراوح مساحات الوحدات من ٥٩ م وحتى ٨١ م بالعاشر من رمضان، و٥٢م حتى ٧٩م بمدينة السادات

ويتراوح سعر الوحدة بين ١٠١٢٠٠ إلى ١٩٠,٨٠٠ جنيه مصري، بدعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه، وأسعار فائدة مميزة من ٥% إلى ٧%، ويجرى سداد مقدم ١٥% من سعر الوحدة السكنية.

وطرحت هيئة الأوقاف كراسة الشروط للراغبين في حجز الوحدات السكنية الجديدة بمبلغ ٢٥٠ جنيها بمقر الهيئة الكائن فى ١٠٩ شارع التحرير بميدان بالدقي.

واشترطت هيئة الأوقاف للتقدم لحجز وحدة سكنية ما يلي:

١- استيفاء استمارة حجز الوحدة والإقرار بخط واضح.

٢- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته "سارية".

٣- تقديم شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للأعزب، وللزوج أو الزوجة إن كانت تعمل بالنسبة للمتزوجين، مختومة وموقعة من جهة العمل، مع تقديم أي مستندات خاصة بمصادر دخل إضافية.

٤- ألا يقل سن المتقدم عن ٢١ سنة ولا يزيد على ٥٠ سنة.

٥- ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية.

٦- يحظر شراء الوحدة نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

٧- ألا يزيد الدخل السنوي للمتقدم على ٥٧ ألف جنيه سنويا للأسرة "٤٧٥٠ جنيهًا شهريا"، و٤٢ ألف للأعزب "٣٠٠٠ جنيه شهريا".

٨- إنهاء جميع الالتزامات البنكية إن وجدت.

٩- تسديد جدية حجز من ١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف جنيه طبقا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.

وقال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أمين عام اتحاد الأوقاف العربية، إن الطرح جاء تلبية لحق المواطنين في سكن لائق وبأسعار مميزة تتناسب مع المواطنين.

وقال المهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام هيئة الأوقاف، إن تنفيذ الهيئة لبناء هذه الوحدات جاء لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطة الدولة في إنشاء مليون وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات، وأن أسعار الوحدات في متناول محدودي ومنخفضي الدخل.