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    بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 192 مسجدًا في رمضان

    10:38 م الإثنين 06 مايو 2019
    بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 192 مسجدًا في رمضان

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    تفتتح وزارة الأوقاف، 192 مسجداً بعد إحلالها وتجديدها واستكمال فرشها خلال الشهر الكريم على النحو التالي:

    أولاً: المساجد التي نفذتها الوزارة

    اسم المسجد والمديرية

    1. عبد الرحمن الشال عزبة سراج/ كفر الشيخ

    2. العتيق – حاجر الدهسة / فرشوط/ قنا

    3. الشواهين جراجوس/ قنا

    4. الرحمة خط النار - القصاصين / الإسماعيلية

    5. الرحمن – الفرافرة / مركز الفرافرة / الوادي الجديد

    6. المروة القديم الخارجة/ الوادي الجديد

    7. تقسيم المعلمين – الخارجة/ الوادي الجديد

    8. التوبة المهندسين الخارجة / الوادي الجديد

    9. مظلة مسجد موط الكبير الداخلة / الوادي الجديد

    10. البليذة بلاط الداخلة / الوادي الجديد

    11. الصفا والمروة القلامون الداخلة/ الوادي الجديد

    12. بئر 1 تنيدة/ الوادي الجديد

    13. الشركة 17 الخارجة / الوادي الجديد

    14. الشركة 8 الخارجة / الوادي الجديد

    15. الشيخ والى الكبير الداخلة/ الوادي الجديد

    16. عين الدير القصر الداخلة/ الوادي الجديد

    17. سيد سيف القلامون – الداخلة/ الوادي الجديد

    18. بلاط الكبير – مركز بلاط/ الوادي الجديد

    19. التوحيد – الشوش/ الوادي الجديد

    20. مسجد الحمد – كوم الدربى – المنصورة/ الدقهلية

    21. الكبير أتميدة ميت غمر/ الدقهلية

    22. الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا/ الدقهلية

    23. أبو خطوة – الرحمانية/ البحيرة

    24. ع الباجورى-طيبة - الدلنجات/ البحيرة

    25. الكبير أبتوك- شبراخيت/ البحيرة

    26. على بك الكبير – العمرية – دمنهور/ البحيرة

    27. النصر – ناحية بنا ويط – ديروط/ اسيوط

    28. الرحمن المعبده الغربيه ابنوب/ أسيوط

    29. السيدة عائشه مزلقان بلانه عنيبه نصر النوبه/ أسوان

    30. الأربعين – الباجور/ المنوفية

    31. الورشة – شبراباص – شبين الكوم/ المنوفية

    32. الرحمن كوم مازن تلا/ المنوفية

    33. الصوالحة – الرمالي – قويسنا/ المنوفية

    34. الصالحين كفر المنشى قويسنا/ المنوفية

    35. السلام – ناحية بره اللعجوز – قويسنا/ المنوفية

    36. الإيمان البرانى - الواحات/ الجيزة

    37. محمد الدسوقى الجيلانى – ابشواى/ الفيوم

    38. الحاج شوبك يوسف الصديق/ الفيوم

    39. الشيخ حسن جردو اطسا/ الفيوم

    40. مسجد الصفا الدبيكى – بحر ابو المير- اطسا/ الفيوم

    41. مسجد العتيق طاميه/ الفيوم

    42. التقوى – بنى سليمان – بندر بنى سويف/ بني سويف

    43. المحمدى – خورشد - اهناسيا/ بني سويف

    44. الحاج عبد العظيم – ابسوج – الفشن/ بني سويف

    45. الاخلاص بنى على سمسطا/ بني سويف

    46. نور الاسلام السلوم/ مطروح

    47. ابو بكر الصديق الطبو السلوم/ مطروح

    48. نور الإسلام مدينة الحمام/مطروح

    49. مسجد عمر بن الخطاب الساحل القبلى البلينا/ سوهاج

    50. آل قصب ساحل طهطا/ سوهاج

    51. آل ريحان العتمة البلينا/ سوهاج

    52. طريق النور نجع هاشم دار السلام/ سوهاج

    53. الايمان-امباى – طوخ/ القليوبية

    54. الوحيد كفر عثمان – كفر عزب غنيم – كفر شكر/ القليوبية

    55. الرحمن عزبة الاربعين – ابو الغيط – القاطر الخيرية/ القليوبية

    56. دار السلام – بلتان – طوخ/ القليوبية

    57. الجناين بئر العبد/ شمال سيناء

    58. النصر ابراهيم الدسوقى – انشاص البصل – الزقازيق/ الشرقية

    59. المسلمية غزالة الخبس/ الشرقية

    60. الفولى اكياد القبلية فاقوس/ الشرقية

    61. العجمى الشبنات الزقازيق/ الشرقية

    62. النصر عزبة غالب بنى جريد ابو حماد/ الشرقية

    63. مسجد الحمد – كوم الدربى – المنصورة/ الدقهلية

    64. الكبير أتميدة ميت غمر/ الدقهلية

    65. الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا/ الدقهلية

    66. عبد العزيز شلبى – كفر حودة الأربعين/ السويس

    ثانياً: المساجد التي تم إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة وسيتم فرشها بمعرفة الوزارة
    م

    اسم المسجد

    المديرية

    67. الاخلاص الأبقعين – حوش عيسى/ البحيرة

    68. مسجد الفراعنة قرية فرعون تبع اللحوم النوبارية/ البحيرة

    69. قبوة الشامى0سيدى غازى –كفر الدوار/ البحيرة

    70. التوبة قرية صلاح الدين بدر/ البحيرة

    71. عزبة باط الكوم الشرقى أبو المطامير/ البحيرة

    72. الشهيد محمد الدرة العيون إيتاى البارود/ البحيرة

    73. القرداحى دمنهور/ البحيرة

    74. الرحمة قرية البكوات الرحمانية/ البحيرة

    75. مسجد هاشم قرية كفر كفر مساعد ايتاى البارود/ البحيرة

    76. الأشراف أبو مقرب الدلنجات/ البحيرة

    77. الشرقى محلة داودالرحمانية/ البحيرة

    78. الرحمن نديبة -دمنهور/ البحيرة

    79. النور الجديث البحرى-قرية نصر قيصر -دمنهور/ البحيرة

    80. العريان ديروط المحمودية/ البحيرة

    81. المحطة مدينة الدلنجات/ البحيرة

    82. الشراقوة قرية طيبة الدلنجات/ البحيرة

    83. التقوى الدراوية أبو حمص/ البحيرة

    84. أبو غالى الحاجر كفر الدوار/ البحيرة

    85. الفتح –ايتاى البارود/ البحيرة

    86. القبطان قرطسا –دمنهور/ البحيرة

    87. كيمان دميسة الشرقى-أبو حمص/ البحيرة

    88. الشيخ سالم أبنوب/ أسيوط

    89. السلام المعابدة - أبنوب/ أسيوط

    90. سيدى ابراهيم أبو العيون المنشأة الكبرى القوصية/ أسيوط

    91. الشيخ نجيب الغربى/ أسيوط

    92. منشية ناصر قرية منشية ناصر ديروط/ أسيوط

    93. رفاعى قرية المطاوعة ديروط/ أسيوط

    94. أبو بكر الصديق قرية الدبابية بركة السبع/ المنوفية

    95. أبو زيد طوخ دلكة - تلا/ المنوفية

    96. أبو بكر الصديق منشية النور قرية كفر داود مركز السادات/ المنوفية

    97. مسجد الرحمن عزبة رستم مركز اشمون/ المنوفية

    98. عثمان قرية أبو راضى سيدى سالم شرق/ كفر الشيخ

    99. الرحمة الكبير قرية 13 الحفير الحامول/ كفر الشيخ

    100. فجر الإسلام السمنودى- بلطيم/ كفر الشيخ

    101. عطوه جمال الدين دسوق/ كفر الشيخ

    102. الحاجة فريدة قرية فرج الكبرى الرياض/ كفر الشيخ

    103. عمر بن الخطاب الملاحة المناوفة- الحامول/ كفر الشيخ

    104. الفتاح العليم قرية الجنايد مطوبس/ كفر الشيخ

    105. المصطفى م سمالوط/ المنيا

    106. محمد خال بالشيخ فضل بنى مزار/ المنيا

    107. السلام قرية شارونه مغاغة/ المنيا

    108. زاوية سلطان القبلية/ المنيا

    109. الشيخ علاء عزبة الشيخ علاء - دمشير/ المنيا

    110. التقوى-الميمون نشية الشريعى -سمالوط/ المنيا

    111. الرحمن شعراوى الجديد قرية شعراوى مركز ملوى/ المنيا

    112. الشيخ شرف الدين العباسى قرية دهروط مغاغة/ المنيا

    113. الرحمن نجع أبو هدمة قرية قصر العدوة/ المنيا

    114. عمر بن الخطاب هريف الشيخ أبو قرقاص/ المنيا

    115. نور الإسلام طهنشا/ المنيا

    116. المشارقة – البصير - سمالوط/ المنيا

    117. العويضات بالعتمى الزينة/ الأقصر

    118. العتيق نجع الشيخ البياضية/ الأقصر

    119. المنشية -اسنا/ الأقصر

    120. النور – دهشور – البدرشين/ الجيزة

    121. الشباب البليدة العياط/ الجيزة

    122. عابدين كفر جرزا- العياط/ الجيزة

    123. أبو حمزة القبابات –أطفيح/ الجيزة

    124. الصالحية البحري قرية الصالحية –أطفيح/ الجيزة

    125. عزبة الكوم قرية بلتاج -قطور/ الغربية

    126. العمرى قرية العمة -قطور/ الغربية

    127. عمر بن الخطاب قرية دنوشر - المحلة/ الغربية

    128. الفتح أبشواى – الملق –قطور/ الغربية

    129. عزبة الثمنمائة قرية الشهيدى المحلة/ الغربية

    130. التوبة ع راغب الحديثة المحلة/ الغربية

    131. العزب ع العزب العتوة القبلية قطور/ الغربية

    132. السلام أبشواى – الملق –قطور/ الغربية

    133. الكبير كنيسة دمشيت- طنطا/ الغربية

    134. نور الاسلام قرية قرانشو/ الغربية

    135. أبو أيوب الأنصارى قصر بغداد كفر الزيات/ الغربية

    136. ع ميت هاشم سمنود/ الغربية

    137. الأربعين الرحبة سنورس/ الفيوم

    138. عزبة سعد أبو دياب ق دمو/ الفيوم

    139. المدينه المنوره قرية رشوان مركز طامية/ الفيوم

    140. مسجد العشيرى – الحسينى – اطسا – الفيوم/ الفيوم

    141. أبو بكر الصديق – ترسا - سنورس/ الفيوم

    142. الشيخ عبدالله البحرى اطسا/ الفيوم

    143. أمين عبد الله(المسجد الغربى) طرشوب - ببا/ بني سويف

    144. الشيخ سليمان المعصراوى مركز الواسطى/ بني سويف

    145. الرحمن عزبة محمد على قرية منشية طاهر اهناسيا/ بني سويف

    146. الرحمة بقرية منيال غيضان اهناسيا المدينة/ بني سويف

    147. الكبير منشأة الأمراء -اهناسيا/ بني سويف

    148. الرحمن الغربى بقرية الكوم الأحمر سمسطا/ بنى سويف

    149. الرحمن ع شفيق – طلا – مركز الفشن/ بني سويف

    150. خالد بن الوليد كفر سعد/ دمياط

    151. دار الايتام بمطروح –مطروح/ مطروح

    152. أبو العزائم ك 4 مطروح/ مطروح

    153. التوبة مدينة الحمام / مطروح

    154. جنة الخلد الضواحي/ بور سعيد

    155. أبو بكر الصديق المثلث- القنطرة غرب/ الإسماعيلية

    156. النور أبو جعيفة القصاصين/ الإسماعيلية

    157. الشهيد محمد طنطاوى/ الإسماعيلية

    158. العتيق عزبة حمام –أولاد عليو/ سوهاج

    159. الرحمن نجوع مازن – دار السلام/ سوهاج

    160. ال عويس قرية الحما - طما/ سوهاج

    161. مسجد المجمع الاسلامي – سفلاق – ساقلته/ سوهاج

    162. مسجد أل بدر الخلافية جرجا/ سوهاج

    163. مسجد الرسول نجع عبد الرسول جهينة الشرقية/ سوهاج

    164. مسجد الشيخ سالم الشيخ زين الدين طهطا/ سوهاج

    165. ابراهيم الشيخ الكسايبةشبين القناطر/ القليوبية

    166. الرحمن ع الباجور قرقشندة طوخ/ القليوبية

    167. الزهيرى -النمروط - فاقوس/ الشرقية

    168. أبو عمارة كفر موسى عمران -الزقازيق/ الشرقية

    169. كفر العارين - فاقوس/ الشرقية

    170. الكبير ع أبو شوشة- الزقازيق/ الشرقية

    171. مسجد عيش ق صافور ديرب نجم/ الشرقية

    172. التوحيد قرية العدوة - ههيا/ الشرقية

    173. الرحمة شهداء بحر البقر/ الشرقية

    174. أبو زيد شيط الهوى- كفر صقر/ الشرقية

    175. النور جزيرة شنن – ابو كبير/ الشرقية

    176. مسجد المزينين ناحية القرين/ الشرقية

    177. الكبير(العبادلة) بجوار مقابر شبراويش أجا/ الدقهلية

    178. مسجد الكبير – قرية 49 خفير – شهاب الدين – بلقاس/ الدقهلية

    179. عزبة أشمون الكبير مركز دكرنس/ الدقهلية

    180. الشاعر أبو الوفا – الديرس أجا/ الدقهلية

    181. الرحمة ميت غريطة- السنبلاوين/ الدقهلية

    182. الشهداء قرية البكارية السنبلاوين/ الدقهلية

    183. البحري الكبير بقطارس أجا/ الدقهلية

    184. منشأة السلام الكبير – تمى الأمديد/ الدقهلية

    185. المساكن الشعبية خلف مركز الشرطة بلقاس/ الدقهلية

    186. الخروعة الكبير-خورشيد/ الإسكندرية

    187. الحمد برج العرب/ الإسكندرية

    188. الهدى بالعامرية/ الإسكندرية

    189. كراملة الكبير المنتزة/ الإسكندرية

    190. الفاروق عمر – ش الجيش/ الإسكندرية

    191. قطاع الأمن طرة حلوان/ القاهرة

    192. مسجد قباء الكائن بمساكن الصعيد/ القاهرة

    وزارة الأوقاف شهر رمضان افتتاح مساجد

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