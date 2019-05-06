بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 192 مسجدًا في رمضان
كتب- محمود مصطفى:
تفتتح وزارة الأوقاف، 192 مسجداً بعد إحلالها وتجديدها واستكمال فرشها خلال الشهر الكريم على النحو التالي:
أولاً: المساجد التي نفذتها الوزارة
اسم المسجد والمديرية
1. عبد الرحمن الشال عزبة سراج/ كفر الشيخ
2. العتيق – حاجر الدهسة / فرشوط/ قنا
3. الشواهين جراجوس/ قنا
4. الرحمة خط النار - القصاصين / الإسماعيلية
5. الرحمن – الفرافرة / مركز الفرافرة / الوادي الجديد
6. المروة القديم الخارجة/ الوادي الجديد
7. تقسيم المعلمين – الخارجة/ الوادي الجديد
8. التوبة المهندسين الخارجة / الوادي الجديد
9. مظلة مسجد موط الكبير الداخلة / الوادي الجديد
10. البليذة بلاط الداخلة / الوادي الجديد
11. الصفا والمروة القلامون الداخلة/ الوادي الجديد
12. بئر 1 تنيدة/ الوادي الجديد
13. الشركة 17 الخارجة / الوادي الجديد
14. الشركة 8 الخارجة / الوادي الجديد
15. الشيخ والى الكبير الداخلة/ الوادي الجديد
16. عين الدير القصر الداخلة/ الوادي الجديد
17. سيد سيف القلامون – الداخلة/ الوادي الجديد
18. بلاط الكبير – مركز بلاط/ الوادي الجديد
19. التوحيد – الشوش/ الوادي الجديد
20. مسجد الحمد – كوم الدربى – المنصورة/ الدقهلية
21. الكبير أتميدة ميت غمر/ الدقهلية
22. الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا/ الدقهلية
23. أبو خطوة – الرحمانية/ البحيرة
24. ع الباجورى-طيبة - الدلنجات/ البحيرة
25. الكبير أبتوك- شبراخيت/ البحيرة
26. على بك الكبير – العمرية – دمنهور/ البحيرة
27. النصر – ناحية بنا ويط – ديروط/ اسيوط
28. الرحمن المعبده الغربيه ابنوب/ أسيوط
29. السيدة عائشه مزلقان بلانه عنيبه نصر النوبه/ أسوان
30. الأربعين – الباجور/ المنوفية
31. الورشة – شبراباص – شبين الكوم/ المنوفية
32. الرحمن كوم مازن تلا/ المنوفية
33. الصوالحة – الرمالي – قويسنا/ المنوفية
34. الصالحين كفر المنشى قويسنا/ المنوفية
35. السلام – ناحية بره اللعجوز – قويسنا/ المنوفية
36. الإيمان البرانى - الواحات/ الجيزة
37. محمد الدسوقى الجيلانى – ابشواى/ الفيوم
38. الحاج شوبك يوسف الصديق/ الفيوم
39. الشيخ حسن جردو اطسا/ الفيوم
40. مسجد الصفا الدبيكى – بحر ابو المير- اطسا/ الفيوم
41. مسجد العتيق طاميه/ الفيوم
42. التقوى – بنى سليمان – بندر بنى سويف/ بني سويف
43. المحمدى – خورشد - اهناسيا/ بني سويف
44. الحاج عبد العظيم – ابسوج – الفشن/ بني سويف
45. الاخلاص بنى على سمسطا/ بني سويف
46. نور الاسلام السلوم/ مطروح
47. ابو بكر الصديق الطبو السلوم/ مطروح
48. نور الإسلام مدينة الحمام/مطروح
49. مسجد عمر بن الخطاب الساحل القبلى البلينا/ سوهاج
50. آل قصب ساحل طهطا/ سوهاج
51. آل ريحان العتمة البلينا/ سوهاج
52. طريق النور نجع هاشم دار السلام/ سوهاج
53. الايمان-امباى – طوخ/ القليوبية
54. الوحيد كفر عثمان – كفر عزب غنيم – كفر شكر/ القليوبية
55. الرحمن عزبة الاربعين – ابو الغيط – القاطر الخيرية/ القليوبية
56. دار السلام – بلتان – طوخ/ القليوبية
57. الجناين بئر العبد/ شمال سيناء
58. النصر ابراهيم الدسوقى – انشاص البصل – الزقازيق/ الشرقية
59. المسلمية غزالة الخبس/ الشرقية
60. الفولى اكياد القبلية فاقوس/ الشرقية
61. العجمى الشبنات الزقازيق/ الشرقية
62. النصر عزبة غالب بنى جريد ابو حماد/ الشرقية
63. مسجد الحمد – كوم الدربى – المنصورة/ الدقهلية
64. الكبير أتميدة ميت غمر/ الدقهلية
65. الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا/ الدقهلية
66. عبد العزيز شلبى – كفر حودة الأربعين/ السويس
ثانياً: المساجد التي تم إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة وسيتم فرشها بمعرفة الوزارة
م
اسم المسجد
المديرية
67. الاخلاص الأبقعين – حوش عيسى/ البحيرة
68. مسجد الفراعنة قرية فرعون تبع اللحوم النوبارية/ البحيرة
69. قبوة الشامى0سيدى غازى –كفر الدوار/ البحيرة
70. التوبة قرية صلاح الدين بدر/ البحيرة
71. عزبة باط الكوم الشرقى أبو المطامير/ البحيرة
72. الشهيد محمد الدرة العيون إيتاى البارود/ البحيرة
73. القرداحى دمنهور/ البحيرة
74. الرحمة قرية البكوات الرحمانية/ البحيرة
75. مسجد هاشم قرية كفر كفر مساعد ايتاى البارود/ البحيرة
76. الأشراف أبو مقرب الدلنجات/ البحيرة
77. الشرقى محلة داودالرحمانية/ البحيرة
78. الرحمن نديبة -دمنهور/ البحيرة
79. النور الجديث البحرى-قرية نصر قيصر -دمنهور/ البحيرة
80. العريان ديروط المحمودية/ البحيرة
81. المحطة مدينة الدلنجات/ البحيرة
82. الشراقوة قرية طيبة الدلنجات/ البحيرة
83. التقوى الدراوية أبو حمص/ البحيرة
84. أبو غالى الحاجر كفر الدوار/ البحيرة
85. الفتح –ايتاى البارود/ البحيرة
86. القبطان قرطسا –دمنهور/ البحيرة
87. كيمان دميسة الشرقى-أبو حمص/ البحيرة
88. الشيخ سالم أبنوب/ أسيوط
89. السلام المعابدة - أبنوب/ أسيوط
90. سيدى ابراهيم أبو العيون المنشأة الكبرى القوصية/ أسيوط
91. الشيخ نجيب الغربى/ أسيوط
92. منشية ناصر قرية منشية ناصر ديروط/ أسيوط
93. رفاعى قرية المطاوعة ديروط/ أسيوط
94. أبو بكر الصديق قرية الدبابية بركة السبع/ المنوفية
95. أبو زيد طوخ دلكة - تلا/ المنوفية
96. أبو بكر الصديق منشية النور قرية كفر داود مركز السادات/ المنوفية
97. مسجد الرحمن عزبة رستم مركز اشمون/ المنوفية
98. عثمان قرية أبو راضى سيدى سالم شرق/ كفر الشيخ
99. الرحمة الكبير قرية 13 الحفير الحامول/ كفر الشيخ
100. فجر الإسلام السمنودى- بلطيم/ كفر الشيخ
101. عطوه جمال الدين دسوق/ كفر الشيخ
102. الحاجة فريدة قرية فرج الكبرى الرياض/ كفر الشيخ
103. عمر بن الخطاب الملاحة المناوفة- الحامول/ كفر الشيخ
104. الفتاح العليم قرية الجنايد مطوبس/ كفر الشيخ
105. المصطفى م سمالوط/ المنيا
106. محمد خال بالشيخ فضل بنى مزار/ المنيا
107. السلام قرية شارونه مغاغة/ المنيا
108. زاوية سلطان القبلية/ المنيا
109. الشيخ علاء عزبة الشيخ علاء - دمشير/ المنيا
110. التقوى-الميمون نشية الشريعى -سمالوط/ المنيا
111. الرحمن شعراوى الجديد قرية شعراوى مركز ملوى/ المنيا
112. الشيخ شرف الدين العباسى قرية دهروط مغاغة/ المنيا
113. الرحمن نجع أبو هدمة قرية قصر العدوة/ المنيا
114. عمر بن الخطاب هريف الشيخ أبو قرقاص/ المنيا
115. نور الإسلام طهنشا/ المنيا
116. المشارقة – البصير - سمالوط/ المنيا
117. العويضات بالعتمى الزينة/ الأقصر
118. العتيق نجع الشيخ البياضية/ الأقصر
119. المنشية -اسنا/ الأقصر
120. النور – دهشور – البدرشين/ الجيزة
121. الشباب البليدة العياط/ الجيزة
122. عابدين كفر جرزا- العياط/ الجيزة
123. أبو حمزة القبابات –أطفيح/ الجيزة
124. الصالحية البحري قرية الصالحية –أطفيح/ الجيزة
125. عزبة الكوم قرية بلتاج -قطور/ الغربية
126. العمرى قرية العمة -قطور/ الغربية
127. عمر بن الخطاب قرية دنوشر - المحلة/ الغربية
128. الفتح أبشواى – الملق –قطور/ الغربية
129. عزبة الثمنمائة قرية الشهيدى المحلة/ الغربية
130. التوبة ع راغب الحديثة المحلة/ الغربية
131. العزب ع العزب العتوة القبلية قطور/ الغربية
132. السلام أبشواى – الملق –قطور/ الغربية
133. الكبير كنيسة دمشيت- طنطا/ الغربية
134. نور الاسلام قرية قرانشو/ الغربية
135. أبو أيوب الأنصارى قصر بغداد كفر الزيات/ الغربية
136. ع ميت هاشم سمنود/ الغربية
137. الأربعين الرحبة سنورس/ الفيوم
138. عزبة سعد أبو دياب ق دمو/ الفيوم
139. المدينه المنوره قرية رشوان مركز طامية/ الفيوم
140. مسجد العشيرى – الحسينى – اطسا – الفيوم/ الفيوم
141. أبو بكر الصديق – ترسا - سنورس/ الفيوم
142. الشيخ عبدالله البحرى اطسا/ الفيوم
143. أمين عبد الله(المسجد الغربى) طرشوب - ببا/ بني سويف
144. الشيخ سليمان المعصراوى مركز الواسطى/ بني سويف
145. الرحمن عزبة محمد على قرية منشية طاهر اهناسيا/ بني سويف
146. الرحمة بقرية منيال غيضان اهناسيا المدينة/ بني سويف
147. الكبير منشأة الأمراء -اهناسيا/ بني سويف
148. الرحمن الغربى بقرية الكوم الأحمر سمسطا/ بنى سويف
149. الرحمن ع شفيق – طلا – مركز الفشن/ بني سويف
150. خالد بن الوليد كفر سعد/ دمياط
151. دار الايتام بمطروح –مطروح/ مطروح
152. أبو العزائم ك 4 مطروح/ مطروح
153. التوبة مدينة الحمام / مطروح
154. جنة الخلد الضواحي/ بور سعيد
155. أبو بكر الصديق المثلث- القنطرة غرب/ الإسماعيلية
156. النور أبو جعيفة القصاصين/ الإسماعيلية
157. الشهيد محمد طنطاوى/ الإسماعيلية
158. العتيق عزبة حمام –أولاد عليو/ سوهاج
159. الرحمن نجوع مازن – دار السلام/ سوهاج
160. ال عويس قرية الحما - طما/ سوهاج
161. مسجد المجمع الاسلامي – سفلاق – ساقلته/ سوهاج
162. مسجد أل بدر الخلافية جرجا/ سوهاج
163. مسجد الرسول نجع عبد الرسول جهينة الشرقية/ سوهاج
164. مسجد الشيخ سالم الشيخ زين الدين طهطا/ سوهاج
165. ابراهيم الشيخ الكسايبةشبين القناطر/ القليوبية
166. الرحمن ع الباجور قرقشندة طوخ/ القليوبية
167. الزهيرى -النمروط - فاقوس/ الشرقية
168. أبو عمارة كفر موسى عمران -الزقازيق/ الشرقية
169. كفر العارين - فاقوس/ الشرقية
170. الكبير ع أبو شوشة- الزقازيق/ الشرقية
171. مسجد عيش ق صافور ديرب نجم/ الشرقية
172. التوحيد قرية العدوة - ههيا/ الشرقية
173. الرحمة شهداء بحر البقر/ الشرقية
174. أبو زيد شيط الهوى- كفر صقر/ الشرقية
175. النور جزيرة شنن – ابو كبير/ الشرقية
176. مسجد المزينين ناحية القرين/ الشرقية
177. الكبير(العبادلة) بجوار مقابر شبراويش أجا/ الدقهلية
178. مسجد الكبير – قرية 49 خفير – شهاب الدين – بلقاس/ الدقهلية
179. عزبة أشمون الكبير مركز دكرنس/ الدقهلية
180. الشاعر أبو الوفا – الديرس أجا/ الدقهلية
181. الرحمة ميت غريطة- السنبلاوين/ الدقهلية
182. الشهداء قرية البكارية السنبلاوين/ الدقهلية
183. البحري الكبير بقطارس أجا/ الدقهلية
184. منشأة السلام الكبير – تمى الأمديد/ الدقهلية
185. المساكن الشعبية خلف مركز الشرطة بلقاس/ الدقهلية
186. الخروعة الكبير-خورشيد/ الإسكندرية
187. الحمد برج العرب/ الإسكندرية
188. الهدى بالعامرية/ الإسكندرية
189. كراملة الكبير المنتزة/ الإسكندرية
190. الفاروق عمر – ش الجيش/ الإسكندرية
191. قطاع الأمن طرة حلوان/ القاهرة
192. مسجد قباء الكائن بمساكن الصعيد/ القاهرة
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