بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 192 مسجدًا في رمضان

كتب- محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف، 192 مسجداً بعد إحلالها وتجديدها واستكمال فرشها خلال الشهر الكريم على النحو التالي:

أولاً: المساجد التي نفذتها الوزارة

اسم المسجد والمديرية

1. عبد الرحمن الشال عزبة سراج/ كفر الشيخ

2. العتيق – حاجر الدهسة / فرشوط/ قنا

3. الشواهين جراجوس/ قنا

4. الرحمة خط النار - القصاصين / الإسماعيلية

5. الرحمن – الفرافرة / مركز الفرافرة / الوادي الجديد

6. المروة القديم الخارجة/ الوادي الجديد

7. تقسيم المعلمين – الخارجة/ الوادي الجديد

8. التوبة المهندسين الخارجة / الوادي الجديد

9. مظلة مسجد موط الكبير الداخلة / الوادي الجديد

10. البليذة بلاط الداخلة / الوادي الجديد

11. الصفا والمروة القلامون الداخلة/ الوادي الجديد

12. بئر 1 تنيدة/ الوادي الجديد

13. الشركة 17 الخارجة / الوادي الجديد

14. الشركة 8 الخارجة / الوادي الجديد

15. الشيخ والى الكبير الداخلة/ الوادي الجديد

16. عين الدير القصر الداخلة/ الوادي الجديد

17. سيد سيف القلامون – الداخلة/ الوادي الجديد

18. بلاط الكبير – مركز بلاط/ الوادي الجديد

19. التوحيد – الشوش/ الوادي الجديد

20. مسجد الحمد – كوم الدربى – المنصورة/ الدقهلية

21. الكبير أتميدة ميت غمر/ الدقهلية

22. الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا/ الدقهلية

23. أبو خطوة – الرحمانية/ البحيرة

24. ع الباجورى-طيبة - الدلنجات/ البحيرة

25. الكبير أبتوك- شبراخيت/ البحيرة

26. على بك الكبير – العمرية – دمنهور/ البحيرة

27. النصر – ناحية بنا ويط – ديروط/ اسيوط

28. الرحمن المعبده الغربيه ابنوب/ أسيوط

29. السيدة عائشه مزلقان بلانه عنيبه نصر النوبه/ أسوان

30. الأربعين – الباجور/ المنوفية

31. الورشة – شبراباص – شبين الكوم/ المنوفية

32. الرحمن كوم مازن تلا/ المنوفية

33. الصوالحة – الرمالي – قويسنا/ المنوفية

34. الصالحين كفر المنشى قويسنا/ المنوفية

35. السلام – ناحية بره اللعجوز – قويسنا/ المنوفية

36. الإيمان البرانى - الواحات/ الجيزة

37. محمد الدسوقى الجيلانى – ابشواى/ الفيوم

38. الحاج شوبك يوسف الصديق/ الفيوم

39. الشيخ حسن جردو اطسا/ الفيوم

40. مسجد الصفا الدبيكى – بحر ابو المير- اطسا/ الفيوم

41. مسجد العتيق طاميه/ الفيوم

42. التقوى – بنى سليمان – بندر بنى سويف/ بني سويف

43. المحمدى – خورشد - اهناسيا/ بني سويف

44. الحاج عبد العظيم – ابسوج – الفشن/ بني سويف

45. الاخلاص بنى على سمسطا/ بني سويف

46. نور الاسلام السلوم/ مطروح

47. ابو بكر الصديق الطبو السلوم/ مطروح

48. نور الإسلام مدينة الحمام/مطروح

49. مسجد عمر بن الخطاب الساحل القبلى البلينا/ سوهاج

50. آل قصب ساحل طهطا/ سوهاج

51. آل ريحان العتمة البلينا/ سوهاج

52. طريق النور نجع هاشم دار السلام/ سوهاج

53. الايمان-امباى – طوخ/ القليوبية

54. الوحيد كفر عثمان – كفر عزب غنيم – كفر شكر/ القليوبية

55. الرحمن عزبة الاربعين – ابو الغيط – القاطر الخيرية/ القليوبية

56. دار السلام – بلتان – طوخ/ القليوبية

57. الجناين بئر العبد/ شمال سيناء

58. النصر ابراهيم الدسوقى – انشاص البصل – الزقازيق/ الشرقية

59. المسلمية غزالة الخبس/ الشرقية

60. الفولى اكياد القبلية فاقوس/ الشرقية

61. العجمى الشبنات الزقازيق/ الشرقية

62. النصر عزبة غالب بنى جريد ابو حماد/ الشرقية

63. مسجد الحمد – كوم الدربى – المنصورة/ الدقهلية

64. الكبير أتميدة ميت غمر/ الدقهلية

65. الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا/ الدقهلية

66. عبد العزيز شلبى – كفر حودة الأربعين/ السويس

ثانياً: المساجد التي تم إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة وسيتم فرشها بمعرفة الوزارة

م

اسم المسجد

المديرية

67. الاخلاص الأبقعين – حوش عيسى/ البحيرة

68. مسجد الفراعنة قرية فرعون تبع اللحوم النوبارية/ البحيرة

69. قبوة الشامى0سيدى غازى –كفر الدوار/ البحيرة

70. التوبة قرية صلاح الدين بدر/ البحيرة

71. عزبة باط الكوم الشرقى أبو المطامير/ البحيرة

72. الشهيد محمد الدرة العيون إيتاى البارود/ البحيرة

73. القرداحى دمنهور/ البحيرة

74. الرحمة قرية البكوات الرحمانية/ البحيرة

75. مسجد هاشم قرية كفر كفر مساعد ايتاى البارود/ البحيرة

76. الأشراف أبو مقرب الدلنجات/ البحيرة

77. الشرقى محلة داودالرحمانية/ البحيرة

78. الرحمن نديبة -دمنهور/ البحيرة

79. النور الجديث البحرى-قرية نصر قيصر -دمنهور/ البحيرة

80. العريان ديروط المحمودية/ البحيرة

81. المحطة مدينة الدلنجات/ البحيرة

82. الشراقوة قرية طيبة الدلنجات/ البحيرة

83. التقوى الدراوية أبو حمص/ البحيرة

84. أبو غالى الحاجر كفر الدوار/ البحيرة

85. الفتح –ايتاى البارود/ البحيرة

86. القبطان قرطسا –دمنهور/ البحيرة

87. كيمان دميسة الشرقى-أبو حمص/ البحيرة

88. الشيخ سالم أبنوب/ أسيوط

89. السلام المعابدة - أبنوب/ أسيوط

90. سيدى ابراهيم أبو العيون المنشأة الكبرى القوصية/ أسيوط

91. الشيخ نجيب الغربى/ أسيوط

92. منشية ناصر قرية منشية ناصر ديروط/ أسيوط

93. رفاعى قرية المطاوعة ديروط/ أسيوط

94. أبو بكر الصديق قرية الدبابية بركة السبع/ المنوفية

95. أبو زيد طوخ دلكة - تلا/ المنوفية

96. أبو بكر الصديق منشية النور قرية كفر داود مركز السادات/ المنوفية

97. مسجد الرحمن عزبة رستم مركز اشمون/ المنوفية

98. عثمان قرية أبو راضى سيدى سالم شرق/ كفر الشيخ

99. الرحمة الكبير قرية 13 الحفير الحامول/ كفر الشيخ

100. فجر الإسلام السمنودى- بلطيم/ كفر الشيخ

101. عطوه جمال الدين دسوق/ كفر الشيخ

102. الحاجة فريدة قرية فرج الكبرى الرياض/ كفر الشيخ

103. عمر بن الخطاب الملاحة المناوفة- الحامول/ كفر الشيخ

104. الفتاح العليم قرية الجنايد مطوبس/ كفر الشيخ

105. المصطفى م سمالوط/ المنيا

106. محمد خال بالشيخ فضل بنى مزار/ المنيا

107. السلام قرية شارونه مغاغة/ المنيا

108. زاوية سلطان القبلية/ المنيا

109. الشيخ علاء عزبة الشيخ علاء - دمشير/ المنيا

110. التقوى-الميمون نشية الشريعى -سمالوط/ المنيا

111. الرحمن شعراوى الجديد قرية شعراوى مركز ملوى/ المنيا

112. الشيخ شرف الدين العباسى قرية دهروط مغاغة/ المنيا

113. الرحمن نجع أبو هدمة قرية قصر العدوة/ المنيا

114. عمر بن الخطاب هريف الشيخ أبو قرقاص/ المنيا

115. نور الإسلام طهنشا/ المنيا

116. المشارقة – البصير - سمالوط/ المنيا

117. العويضات بالعتمى الزينة/ الأقصر

118. العتيق نجع الشيخ البياضية/ الأقصر

119. المنشية -اسنا/ الأقصر

120. النور – دهشور – البدرشين/ الجيزة

121. الشباب البليدة العياط/ الجيزة

122. عابدين كفر جرزا- العياط/ الجيزة

123. أبو حمزة القبابات –أطفيح/ الجيزة

124. الصالحية البحري قرية الصالحية –أطفيح/ الجيزة

125. عزبة الكوم قرية بلتاج -قطور/ الغربية

126. العمرى قرية العمة -قطور/ الغربية

127. عمر بن الخطاب قرية دنوشر - المحلة/ الغربية

128. الفتح أبشواى – الملق –قطور/ الغربية

129. عزبة الثمنمائة قرية الشهيدى المحلة/ الغربية

130. التوبة ع راغب الحديثة المحلة/ الغربية

131. العزب ع العزب العتوة القبلية قطور/ الغربية

132. السلام أبشواى – الملق –قطور/ الغربية

133. الكبير كنيسة دمشيت- طنطا/ الغربية

134. نور الاسلام قرية قرانشو/ الغربية

135. أبو أيوب الأنصارى قصر بغداد كفر الزيات/ الغربية

136. ع ميت هاشم سمنود/ الغربية

137. الأربعين الرحبة سنورس/ الفيوم

138. عزبة سعد أبو دياب ق دمو/ الفيوم

139. المدينه المنوره قرية رشوان مركز طامية/ الفيوم

140. مسجد العشيرى – الحسينى – اطسا – الفيوم/ الفيوم

141. أبو بكر الصديق – ترسا - سنورس/ الفيوم

142. الشيخ عبدالله البحرى اطسا/ الفيوم

143. أمين عبد الله(المسجد الغربى) طرشوب - ببا/ بني سويف

144. الشيخ سليمان المعصراوى مركز الواسطى/ بني سويف

145. الرحمن عزبة محمد على قرية منشية طاهر اهناسيا/ بني سويف

146. الرحمة بقرية منيال غيضان اهناسيا المدينة/ بني سويف

147. الكبير منشأة الأمراء -اهناسيا/ بني سويف

148. الرحمن الغربى بقرية الكوم الأحمر سمسطا/ بنى سويف

149. الرحمن ع شفيق – طلا – مركز الفشن/ بني سويف

150. خالد بن الوليد كفر سعد/ دمياط

151. دار الايتام بمطروح –مطروح/ مطروح

152. أبو العزائم ك 4 مطروح/ مطروح

153. التوبة مدينة الحمام / مطروح

154. جنة الخلد الضواحي/ بور سعيد

155. أبو بكر الصديق المثلث- القنطرة غرب/ الإسماعيلية

156. النور أبو جعيفة القصاصين/ الإسماعيلية

157. الشهيد محمد طنطاوى/ الإسماعيلية

158. العتيق عزبة حمام –أولاد عليو/ سوهاج

159. الرحمن نجوع مازن – دار السلام/ سوهاج

160. ال عويس قرية الحما - طما/ سوهاج

161. مسجد المجمع الاسلامي – سفلاق – ساقلته/ سوهاج

162. مسجد أل بدر الخلافية جرجا/ سوهاج

163. مسجد الرسول نجع عبد الرسول جهينة الشرقية/ سوهاج

164. مسجد الشيخ سالم الشيخ زين الدين طهطا/ سوهاج

165. ابراهيم الشيخ الكسايبةشبين القناطر/ القليوبية

166. الرحمن ع الباجور قرقشندة طوخ/ القليوبية

167. الزهيرى -النمروط - فاقوس/ الشرقية

168. أبو عمارة كفر موسى عمران -الزقازيق/ الشرقية

169. كفر العارين - فاقوس/ الشرقية

170. الكبير ع أبو شوشة- الزقازيق/ الشرقية

171. مسجد عيش ق صافور ديرب نجم/ الشرقية

172. التوحيد قرية العدوة - ههيا/ الشرقية

173. الرحمة شهداء بحر البقر/ الشرقية

174. أبو زيد شيط الهوى- كفر صقر/ الشرقية

175. النور جزيرة شنن – ابو كبير/ الشرقية

176. مسجد المزينين ناحية القرين/ الشرقية

177. الكبير(العبادلة) بجوار مقابر شبراويش أجا/ الدقهلية

178. مسجد الكبير – قرية 49 خفير – شهاب الدين – بلقاس/ الدقهلية

179. عزبة أشمون الكبير مركز دكرنس/ الدقهلية

180. الشاعر أبو الوفا – الديرس أجا/ الدقهلية

181. الرحمة ميت غريطة- السنبلاوين/ الدقهلية

182. الشهداء قرية البكارية السنبلاوين/ الدقهلية

183. البحري الكبير بقطارس أجا/ الدقهلية

184. منشأة السلام الكبير – تمى الأمديد/ الدقهلية

185. المساكن الشعبية خلف مركز الشرطة بلقاس/ الدقهلية

186. الخروعة الكبير-خورشيد/ الإسكندرية

187. الحمد برج العرب/ الإسكندرية

188. الهدى بالعامرية/ الإسكندرية

189. كراملة الكبير المنتزة/ الإسكندرية

190. الفاروق عمر – ش الجيش/ الإسكندرية

191. قطاع الأمن طرة حلوان/ القاهرة

192. مسجد قباء الكائن بمساكن الصعيد/ القاهرة