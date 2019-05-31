بعد ظهورها.. الزراعة توجه إرشادات للمزارعين لمواجهة دودة الحشد الخريفية

كتب-أحمد مسعد :

أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومعهد وقاية النباتات والادارة المركزية لمكافحة الآفات الخطوات الأساسية في إدارة دودة الحشد الخريفية والتحكم والسيطرة علي نشاطها للحد من تأثيرها علي الإنتاج الزراعي.

ودعا محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة، لاتباع الخطوات التالية أولها المنع والحماية والذي يتمثل في الوسائل الزراعية وإزالة العوائل المصابة والمنزرعة في غير الميعاد المناسب.

أما الخطوة الثانية هي متابعة المحصول ورصد ما يحدث به من تغييرات، وتشخيص المشكلة وتحديد الأهمية الاقتصادية للآفة والحد الاقتصادي للضرر ثم اتخاذ قرار المكافحة.

والخطوة الثالثة، وتتمثل في تحديد الوسيلة المثلى للمكافحة ووقت التدخل وتبدأ باستخدام الاعداء الحيوية (التريكوجراما والمتطفلات والمفترسات والفيروس المتطفل على دودة الحشد الخريفية (NPV ).

وعن برنامج المكافحة باستخدام المبيدات، نصح عبدالمجيد، باختيار المبيد وفق "العمر النباتي والعمر اليرقي في حالة البادرات والنموات الحديثة ووجود لطع البيض أو فقس حديث أو العمر اليرقي الثاني يتم استخدام أحد المبيدات الحيوية مثل "BT"، وفي الأعمار الوسطية يستخدم مبيد "الأماميكتين بنزوات" وفي حالة وجود إعمار متقدمه الرابع حتى السادس".

ونصح باستخدام مبيد "الكلوروبيريفوس"، مؤكدًا أنه في جميع الأحوال لا يسمح بجمع الذرة أو دخول حيوانات المزرعة إلى الحقل قبل مرور أسبوعين من الرش.

يذكر أن وزارة الزراعة أصدرت بيانا أمس حول توصيات لجنة تسجيل الآفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال دودة الحشد الخريفية بعد أخذ عينة حشرية من أحد حقول الذرة الشامية في قرية العقبة بمركز كوم امبو بأسوان وقام معهد بحوث وقاية النبات بتعريف العينة ظاهريا على أنها دودة الحشد الخريفية كما تمت المطابقة بتقنية البصمة الوراثية.