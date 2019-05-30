الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد من أمس الأربعاء لن يصل إلى حد الموجة الحارة الماضية، والتي تجاوزت فيها درجات الحرارة حاجز الـ 45 درجة مئوية على بعض الأنحاء، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى غد الجمعة، مسجلًا درجات تتراوح ما بين 38 لـ 39 درجة على الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف شاهين - في تصريحات لمصراوي - أنه من المتوقع أن نشهد منذ بعد غد السبت، انخفاضًا بسيطًا وتدريجياً في درجات الحرارة.

ويسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وسجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية والغربية 28 20، وعلى الوجه البحري والقاهرة 39 22، فيما سجلت على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 29.